Сергей Шнуров и бизнесмен Пригожин приехали в Донбасс. Фото

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, шнуров сергей
Сергей Шнуров уехал в ЛНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Музыкант Сергей Шнуров, бизнесмен Евгений Пригожин и актер Георгий Болонев уехали в Донбасс, сообщает telegram-канал «Военный обозреватель». Болонев сообщил, что они уехали на съемки фильма, но не уточнил, где было сделано фото.

Болонев опубликовал фото со Шнуровым и Пригожиным в соцсети Instagram (деятельность запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ за экстремизм). «Готовимся к съемкам нового фильма в хорошем месте», — написал он.

«Лидер группы „Ленинград“ Сергей Шнуров, [бизнесмен] Евгений Пригожин и актер Георгий Болонев на территории Музея Стахановского Движения и Истории города Ирмино. Это направление Соледара в ЛНР», — сообщается в telegram-канале «Военный обозреватель».

Ранее бывший участник группы «Ленинград» Стас Барецкий заявлял, что Шнуров уехал из России. Он отмечал, что у Шнурова есть квартира в Швейцарии.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целью помощь жителям ДНР и ЛНР, которые подвергались геноциду украинского режима.

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Музыкант Сергей Шнуров, бизнесмен Евгений Пригожин и актер Георгий Болонев уехали в Донбасс, сообщает telegram-канал «Военный обозреватель». Болонев сообщил, что они уехали на съемки фильма, но не уточнил, где было сделано фото. Болонев опубликовал фото со Шнуровым и Пригожиным в соцсети Instagram (деятельность запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ за экстремизм). «Готовимся к съемкам нового фильма в хорошем месте», — написал он. «Лидер группы „Ленинград“ Сергей Шнуров, [бизнесмен] Евгений Пригожин и актер Георгий Болонев на территории Музея Стахановского Движения и Истории города Ирмино. Это направление Соледара в ЛНР», — сообщается в telegram-канале «Военный обозреватель». Ранее бывший участник группы «Ленинград» Стас Барецкий заявлял, что Шнуров уехал из России. Он отмечал, что у Шнурова есть квартира в Швейцарии. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целью помощь жителям ДНР и ЛНР, которые подвергались геноциду украинского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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