Сергей Шнуров уехал в ЛНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Музыкант Сергей Шнуров, бизнесмен Евгений Пригожин и актер Георгий Болонев уехали в Донбасс, сообщает telegram-канал «Военный обозреватель». Болонев сообщил, что они уехали на съемки фильма, но не уточнил, где было сделано фото.

Болонев опубликовал фото со Шнуровым и Пригожиным в соцсети Instagram (деятельность запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ за экстремизм). «Готовимся к съемкам нового фильма в хорошем месте», — написал он.

«Лидер группы „Ленинград“ Сергей Шнуров, [бизнесмен] Евгений Пригожин и актер Георгий Болонев на территории Музея Стахановского Движения и Истории города Ирмино. Это направление Соледара в ЛНР», — сообщается в telegram-канале «Военный обозреватель».

Ранее бывший участник группы «Ленинград» Стас Барецкий заявлял, что Шнуров уехал из России. Он отмечал, что у Шнурова есть квартира в Швейцарии.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целью помощь жителям ДНР и ЛНР, которые подвергались геноциду украинского режима.