Илон Маск посоветовал человечеству не целиться в себя ядерным оружием

15 октября 2022 в 22:33 Размер текста - 17 +

Илон Маск заявил о высоком риске ядерной войны Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Человечеству стоит перестать целиться в себя ядерным оружием, потому что будет уничтожено все живое. Такое заявление сделал миллиардер и предприниматель Илон Маск. «Было бы здорово, если бы когда-нибудь человечество перестало наводить на себя ядерные бомбы, которые уничтожили бы почти все живое на Земле. В любом конкретном году вероятность того, что они будут запущены, выше нуля. Сейчас мы подвергаемся самому высокому риску за 60 лет», — написал Маск в соцсети Twitter (заблокирован в РФ). Ранее Маск заявил, что российское ядерное оружие может уничтожить США и Европу за полчаса. В Евросоюзе предупредили Россию о последствиях в случае использования ядерного оружия на Украине, передает RT. При этом президент США Джо Байден не верит, что Россия может пойти на такой шаг, сообщает телеканал 360.

Человечеству стоит перестать целиться в себя ядерным оружием, потому что будет уничтожено все живое. Такое заявление сделал миллиардер и предприниматель Илон Маск. «Было бы здорово, если бы когда-нибудь человечество перестало наводить на себя ядерные бомбы, которые уничтожили бы почти все живое на Земле. В любом конкретном году вероятность того, что они будут запущены, выше нуля. Сейчас мы подвергаемся самому высокому риску за 60 лет», — написал Маск в соцсети Twitter (заблокирован в РФ). Ранее Маск заявил, что российское ядерное оружие может уничтожить США и Европу за полчаса. В Евросоюзе предупредили Россию о последствиях в случае использования ядерного оружия на Украине, передает RT. При этом президент США Джо Байден не верит, что Россия может пойти на такой шаг, сообщает телеканал 360.