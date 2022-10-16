16 октября 2022
15 октября 2022

В Пермском крае сорвалось открытие дворца, который строят 30 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Культура. Пермь, кресла, пустые кресла, зрительные зал
Зрительный зал рассчитан на 554 места (архивное фото) Фото:

Открытие дворца культуры и спорта в Добрянке (Пермский край), которое должно было состояться 18 октября, перенесли на неопределенный срок. Здание начали строить еще в 90-х, но работы были заморожены до 2019 года. О переносе открытия сообщил мэр Добрянки Константин Лызов на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сообщаю, что мы вынуждены перенести запланированную дату открытия Дворца культуры и спорта им. В.А. Ладугина. При проверке готовности объекта было выявлено несколько замечаний в части соблюдения норм по эвакуации из здания», — сообщил Константин Лызов. Он пояснил, что при существующих недочетах дворец нельзя открыть для массового посещения. Подрядные организации уже начали устранять нарушения. После этого здание проверят инспекторы Государственного стройнадзора.

Здание дворца и спорта в Добрянке начали строить около 30 лет назад. Но стройка была заморожена несмотря на то, что сооружение было практически достроено. В октябре 2019 года работы были продолжены. Стоимость реконструкции и достройки — около 658 миллионов рублей.

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Открытие дворца культуры и спорта в Добрянке (Пермский край), которое должно было состояться 18 октября, перенесли на неопределенный срок. Здание начали строить еще в 90-х, но работы были заморожены до 2019 года. О переносе открытия сообщил мэр Добрянки Константин Лызов на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «Сообщаю, что мы вынуждены перенести запланированную дату открытия Дворца культуры и спорта им. В.А. Ладугина. При проверке готовности объекта было выявлено несколько замечаний в части соблюдения норм по эвакуации из здания», — сообщил Константин Лызов. Он пояснил, что при существующих недочетах дворец нельзя открыть для массового посещения. Подрядные организации уже начали устранять нарушения. После этого здание проверят инспекторы Государственного стройнадзора. Здание дворца и спорта в Добрянке начали строить около 30 лет назад. Но стройка была заморожена несмотря на то, что сооружение было практически достроено. В октябре 2019 года работы были продолжены. Стоимость реконструкции и достройки — около 658 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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