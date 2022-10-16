В Пермском крае сорвалось открытие дворца, который строят 30 лет

17 октября 2022 в 12:21 Размер текста - 17 +

Зрительный зал рассчитан на 554 места (архивное фото) Фото: Алексей Гущин © URA.RU Открытие дворца культуры и спорта в Добрянке (Пермский край), которое должно было состояться 18 октября, перенесли на неопределенный срок. Здание начали строить еще в 90-х, но работы были заморожены до 2019 года. О переносе открытия сообщил мэр Добрянки Константин Лызов на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «Сообщаю, что мы вынуждены перенести запланированную дату открытия Дворца культуры и спорта им. В.А. Ладугина. При проверке готовности объекта было выявлено несколько замечаний в части соблюдения норм по эвакуации из здания», — сообщил Константин Лызов. Он пояснил, что при существующих недочетах дворец нельзя открыть для массового посещения. Подрядные организации уже начали устранять нарушения. После этого здание проверят инспекторы Государственного стройнадзора. Здание дворца и спорта в Добрянке начали строить около 30 лет назад. Но стройка была заморожена несмотря на то, что сооружение было практически достроено. В октябре 2019 года работы были продолжены. Стоимость реконструкции и достройки — около 658 миллионов рублей.

Открытие дворца культуры и спорта в Добрянке (Пермский край), которое должно было состояться 18 октября, перенесли на неопределенный срок. Здание начали строить еще в 90-х, но работы были заморожены до 2019 года. О переносе открытия сообщил мэр Добрянки Константин Лызов на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «Сообщаю, что мы вынуждены перенести запланированную дату открытия Дворца культуры и спорта им. В.А. Ладугина. При проверке готовности объекта было выявлено несколько замечаний в части соблюдения норм по эвакуации из здания», — сообщил Константин Лызов. Он пояснил, что при существующих недочетах дворец нельзя открыть для массового посещения. Подрядные организации уже начали устранять нарушения. После этого здание проверят инспекторы Государственного стройнадзора. Здание дворца и спорта в Добрянке начали строить около 30 лет назад. Но стройка была заморожена несмотря на то, что сооружение было практически достроено. В октябре 2019 года работы были продолжены. Стоимость реконструкции и достройки — около 658 миллионов рублей.