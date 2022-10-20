На военной кафедре главного вуза ХМАО не хватило мест из-за ажиотажа

21 октября 2022 в 19:15 Размер текста - 17 +

На военной кафедре ЮГУ не хватило мест для всех желающих студентов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Военный учебный центр на базе ЮГУ не смог принять всех желающих студентов. Из 172 желающих были зачислены 108 человек, которые после двухлетнего обучения получат военную специальность и выйдут в запас, что станет для них альтернативой срочной службе в армии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе университета. «Военный учебный центр начал свою работу в этом году, было 172 желающих, но количество мест было рассчитано на 108 человек. Утверждает количество мест, и принимает решение об их увеличении принимает Минобороны. Для студентов наличие ВУЦ может также стать одной из причин для выбора ЮГУ в качестве образовательного учреждения для студентов», — сказали в университете. Подготовка курсантов осуществляется по трем военным учетным специальностям: «Моторист», «Заправщик» и «Командир трубопроводного отделения». Срок обучения составит два года с последующим выходом в запас. «По завершению обучения студенты выходят в запас, получают диплом о высшем образовании и военную специальность, это обучение считается за срочную службу», — сказали в вузе. Поступить в ВУЦ можно начиная со второго курса. В ходе конкурсного отбора кандидаты прошли медицинское освидетельствование, профессионально-психологический отбор, а также сдали нормативы по физической подготовке. Ранее URA.RU писало, что военный центр открыли в Ханты-Мансийске на базе ЮГУ по приказу премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Преподавателями центра являются действующие офицеры Минобороны РФ.

Военный учебный центр на базе ЮГУ не смог принять всех желающих студентов. Из 172 желающих были зачислены 108 человек, которые после двухлетнего обучения получат военную специальность и выйдут в запас, что станет для них альтернативой срочной службе в армии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе университета. «Военный учебный центр начал свою работу в этом году, было 172 желающих, но количество мест было рассчитано на 108 человек. Утверждает количество мест, и принимает решение об их увеличении принимает Минобороны. Для студентов наличие ВУЦ может также стать одной из причин для выбора ЮГУ в качестве образовательного учреждения для студентов», — сказали в университете. Подготовка курсантов осуществляется по трем военным учетным специальностям: «Моторист», «Заправщик» и «Командир трубопроводного отделения». Срок обучения составит два года с последующим выходом в запас. «По завершению обучения студенты выходят в запас, получают диплом о высшем образовании и военную специальность, это обучение считается за срочную службу», — сказали в вузе. Поступить в ВУЦ можно начиная со второго курса. В ходе конкурсного отбора кандидаты прошли медицинское освидетельствование, профессионально-психологический отбор, а также сдали нормативы по физической подготовке. Ранее URA.RU писало, что военный центр открыли в Ханты-Мансийске на базе ЮГУ по приказу премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Преподавателями центра являются действующие офицеры Минобороны РФ.