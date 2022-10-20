На военной кафедре главного вуза ХМАО не хватило мест из-за ажиотажа

Военный учебный центр на базе ЮГУ не смог принять всех желающих студентов. Из 172 желающих были зачислены 108 человек, которые после двухлетнего обучения получат военную специальность и выйдут в запас, что станет для них альтернативой срочной службе в армии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе университета.
«Военный учебный центр начал свою работу в этом году, было 172 желающих, но количество мест было рассчитано на 108 человек. Утверждает количество мест, и принимает решение об их увеличении принимает Минобороны. Для студентов наличие ВУЦ может также стать одной из причин для выбора ЮГУ в качестве образовательного учреждения для студентов», — сказали в университете.
Подготовка курсантов осуществляется по трем военным учетным специальностям: «Моторист», «Заправщик» и «Командир трубопроводного отделения». Срок обучения составит два года с последующим выходом в запас. «По завершению обучения студенты выходят в запас, получают диплом о высшем образовании и военную специальность, это обучение считается за срочную службу», — сказали в вузе. Поступить в ВУЦ можно начиная со второго курса. В ходе конкурсного отбора кандидаты прошли медицинское освидетельствование, профессионально-психологический отбор, а также сдали нормативы по физической подготовке.
Ранее URA.RU писало, что военный центр открыли в Ханты-Мансийске на базе ЮГУ по приказу премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Преподавателями центра являются действующие офицеры Минобороны РФ.
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