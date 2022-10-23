23 октября 2022

Раненный в ногу автор telegram-канала WarGonzo дал первый комментарий после операции

Получивший ранение военкор Семен Пегов поблагодарил донецких врачей за оказанную помощь
© Служба новостей «URA.RU»
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Клинический институт мозга. Березовский, клиника, больница, реанимация, клинический институт мозга
Военкору Пегову сделали операцию на ногу Фото:

Получивший серьезное ранение военный корреспондент, автор telegram-канал WarGonzo Семен Пегов пообщался с журналистами после операции. Он сообщил, что с ним все хорошо, а также поблагодарил донецких врачей за оказанную помощь.

«Все хорошо. Работали на передовой, уже возвращались обратно, был обстрел <…> Всякого много по полям разбросано, на что конкретно наступил, сказать сложно. Но главное, что не „Лепесток“, ноги целы, все цело. Спасибо врачам донецким, они лучшие», — при водит слова Пегова РИА Новости.

О том, что Пегов получил ранение под Донецком, стало известно вечером воскресенья. Сообщалось, что он наступил на мину «лепесток» во время работы на передовой у села Водяное. Военкора с травмой ноги доставили в республиканский травматологический центр города. Врачи оценивали его состояние как средней тяжести.

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Получивший серьезное ранение военный корреспондент, автор telegram-канал WarGonzo Семен Пегов пообщался с журналистами после операции. Он сообщил, что с ним все хорошо, а также поблагодарил донецких врачей за оказанную помощь. «Все хорошо. Работали на передовой, уже возвращались обратно, был обстрел <…> Всякого много по полям разбросано, на что конкретно наступил, сказать сложно. Но главное, что не „Лепесток“, ноги целы, все цело. Спасибо врачам донецким, они лучшие», — при водит слова Пегова РИА Новости. О том, что Пегов получил ранение под Донецком, стало известно вечером воскресенья. Сообщалось, что он наступил на мину «лепесток» во время работы на передовой у села Водяное. Военкора с травмой ноги доставили в республиканский травматологический центр города. Врачи оценивали его состояние как средней тяжести.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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