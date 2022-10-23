Врачи рассказали о состоянии автора telegram-канала WarGonzo

Врачи: военкор Семен Пегов получил ранения средней степени тяжести

23 октября 2022 в 21:34 Размер текста - 17 +

В ближайшее время Семена Пегова прооперируют Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Состояние военного корреспондента, автора telegram-канал WarGonzo Семена Пегова оценивается как средней тяжести. Об этом сообщили медики в Республиканском травматологическом центре в Донецке. Пегов получил ранение в ногу, наступив на мину «лепесток». «В ближайшие часы журналисту проведут операцию. Его состояние оценивается как средней степени тяжести», — сообщает ТАСС со ссылкой на врачей. Пегов наступил на мину «лепесток» во время работы на передовой у села Водяное. Военный корреспондент Евгений Поддубный в своем telegram-канале написал, что журналист будет «ходить на своих двоих». Автор telegram-канал WarGonzo получил открытый перелом двух пальцев правой ноги и рваные раны подошвенной части стопы. Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что Пегов вместе с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным ездил в село Майское. Однако после пресс-секретарь руководителя региона уточнил, что на момент получения ранения военкором политик находился в другом месте.

Состояние военного корреспондента, автора telegram-канал WarGonzo Семена Пегова оценивается как средней тяжести. Об этом сообщили медики в Республиканском травматологическом центре в Донецке. Пегов получил ранение в ногу, наступив на мину «лепесток». «В ближайшие часы журналисту проведут операцию. Его состояние оценивается как средней степени тяжести», — сообщает ТАСС со ссылкой на врачей. Пегов наступил на мину «лепесток» во время работы на передовой у села Водяное. Военный корреспондент Евгений Поддубный в своем telegram-канале написал, что журналист будет «ходить на своих двоих». Автор telegram-канал WarGonzo получил открытый перелом двух пальцев правой ноги и рваные раны подошвенной части стопы. Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что Пегов вместе с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным ездил в село Майское. Однако после пресс-секретарь руководителя региона уточнил, что на момент получения ранения военкором политик находился в другом месте.