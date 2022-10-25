Еврокомиссия захотела стать секретариатом Украины

Европейская комиссия выразила готовность стать секретариатом для управления помощью Украине. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Еврокомиссия готова стать секретариатом для управления всей международной помощью на восстановление Украины», — цитирует ТАСС слова главы. Фон дер Ляйен отметила, что Европейский Союз (ЕС) готов финансировать Украину, на уровне 1,5 млрд евро в месяц, что составит порядка 18 млрд евро в 2023 году. Международное финансирование восстановления Украины должно осуществляться на условиях проведения реформ, равенства полов и инклюзивности, добавила глава Еврокомиссии.
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Европейская комиссия выразила готовность стать секретариатом для управления помощью Украине. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Еврокомиссия готова стать секретариатом для управления всей международной помощью на восстановление Украины», — цитирует ТАСС слова главы. Фон дер Ляйен отметила, что Европейский Союз (ЕС) готов финансировать Украину, на уровне 1,5 млрд евро в месяц, что составит порядка 18 млрд евро в 2023 году. Международное финансирование восстановления Украины должно осуществляться на условиях проведения реформ, равенства полов и инклюзивности, добавила глава Еврокомиссии. Ранее сообщалось, что председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев. Она собиралась обсудить вступление Украины в Евросоюз.