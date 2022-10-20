Трудовая инспекция ХМАО начала расследование по факту смерти работника «Сургутнефтегаза»

21 октября 2022 в 16:47 Размер текста - 17 +

Мужчина был доставлен в больницу с ожогами 3 степени Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Государственная инспекция труда в ХМАО начала расследование по факту смертельной травмы на производстве сотрудника ПАО «Сургутнефтегаз». Об этом URA.RU сообщил заместитель руководителя государственной трудовой инспекции в ХМАО по охране труда Андрей Ульянов. «Расследование данного инцидента занимается сургутский отдел государственной инспекции труда. Создана комиссия, все распределительные документы изданы и подписаны. В комиссию включены представители профсоюза, муниципалитета и экспертной организации. Выводы будут сделаны по итогам расследования. После чего будет составлен акт, который будет направлен в прокуратуру и следственный комитет для принятия процессуальных решений», — сообщил Ульянов. По утверждению жены погибшего, мужчина получил травму во время взрыва при проведении сварочных работ. У него ожоги 3 степени тяжести. «Сургутнефтегаз не сберег моего супруга и не оказал ему первую медицинскую помощь. Чем все обернулось? Смертью моего супруга. 5 октября мой муж находился на работе. Проводя сварочные работы, произошло взрыв, и мой муж получил ожоги 3 степени. Начальство взяло на себя ответственность не вызвать ему вертолет с неотложной. Домой его привезли только ночью и хотели оформить все как бытовую травму», — сообщила Анна Сухорукая. В итоге мужчина попал в больницу только 6 октября, и его перевели в реанимацию. Через неделю он скончался. Узнать позицию ПАО «Сургутнефтегаз» на момент публикации не удалось. В пресс-службе компании никто не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске произошел взрыв газа в одном из производственных зданий. В результате происшествия пострадали пять человек.

Государственная инспекция труда в ХМАО начала расследование по факту смертельной травмы на производстве сотрудника ПАО «Сургутнефтегаз». Об этом URA.RU сообщил заместитель руководителя государственной трудовой инспекции в ХМАО по охране труда Андрей Ульянов. «Расследование данного инцидента занимается сургутский отдел государственной инспекции труда. Создана комиссия, все распределительные документы изданы и подписаны. В комиссию включены представители профсоюза, муниципалитета и экспертной организации. Выводы будут сделаны по итогам расследования. После чего будет составлен акт, который будет направлен в прокуратуру и следственный комитет для принятия процессуальных решений», — сообщил Ульянов. По утверждению жены погибшего, мужчина получил травму во время взрыва при проведении сварочных работ. У него ожоги 3 степени тяжести. «Сургутнефтегаз не сберег моего супруга и не оказал ему первую медицинскую помощь. Чем все обернулось? Смертью моего супруга. 5 октября мой муж находился на работе. Проводя сварочные работы, произошло взрыв, и мой муж получил ожоги 3 степени. Начальство взяло на себя ответственность не вызвать ему вертолет с неотложной. Домой его привезли только ночью и хотели оформить все как бытовую травму», — сообщила Анна Сухорукая. В итоге мужчина попал в больницу только 6 октября, и его перевели в реанимацию. Через неделю он скончался. Узнать позицию ПАО «Сургутнефтегаз» на момент публикации не удалось. В пресс-службе компании никто не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске произошел взрыв газа в одном из производственных зданий. В результате происшествия пострадали пять человек.