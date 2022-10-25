Власти улучшили оружие мобилизованных тюменцев. Видео

26 октября 2022 в 11:51 Размер текста - 17 +

Мобилизованные тюменцы отрабатывают навыки стрельбы с утра и до вечера Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Власти Тюменской области закупили прицелы на автоматы Калашникова, стрельбу из которых отрабатывают мобилизованные тюменцы. Об этом сообщает информационный центр региона, в своем telegram-канале. «У наших бойцов автоматы Калашникова. Тюменская область закупила на них коллиматорные прицелы, это ускоряет прицеливание, наведение оружия на цель. Также есть тепловизионные прицелы, с ними удобно работать в любое время дня и ночи, в дождь, в туман и любую другую погоду», — рассказал на видео, выложенном инфоцентром региона, один из военнослужащих, находящихся на учебном полигоне в Тюмени. По словам мужчины, мобилизованные ежедневно отрабатывают действия при бое в городе. Учатся перемещаться между укрытиями, прикрывать своих товарищей. С утра до вечера, с перерывом на обед, занимаются стрельбой. Ранее URA.RU писало, что тюменские мобилизованные получили дополнительное снаряжение от губернатора. Форму доставили в военные части, куда из региона были отправлены призванные граждане.

Власти Тюменской области закупили прицелы на автоматы Калашникова, стрельбу из которых отрабатывают мобилизованные тюменцы. Об этом сообщает информационный центр региона, в своем telegram-канале. «У наших бойцов автоматы Калашникова. Тюменская область закупила на них коллиматорные прицелы, это ускоряет прицеливание, наведение оружия на цель. Также есть тепловизионные прицелы, с ними удобно работать в любое время дня и ночи, в дождь, в туман и любую другую погоду», — рассказал на видео, выложенном инфоцентром региона, один из военнослужащих, находящихся на учебном полигоне в Тюмени. По словам мужчины, мобилизованные ежедневно отрабатывают действия при бое в городе. Учатся перемещаться между укрытиями, прикрывать своих товарищей. С утра до вечера, с перерывом на обед, занимаются стрельбой. Ранее URA.RU писало, что тюменские мобилизованные получили дополнительное снаряжение от губернатора. Форму доставили в военные части, куда из региона были отправлены призванные граждане.