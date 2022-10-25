25 октября 2022

Власти улучшили оружие мобилизованных тюменцев. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полигон Тввику. Тюмень , стрельба, снайпер, стрелок, мобилизованные, сво, специальная военная операция
Мобилизованные тюменцы отрабатывают навыки стрельбы с утра и до вечера Фото:
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Мобилизация в России

Власти Тюменской области закупили прицелы на автоматы Калашникова, стрельбу из которых отрабатывают мобилизованные тюменцы. Об этом сообщает информационный центр региона, в своем telegram-канале.

«У наших бойцов автоматы Калашникова. Тюменская область закупила на них коллиматорные прицелы, это ускоряет прицеливание, наведение оружия на цель. Также есть тепловизионные прицелы, с ними удобно работать в любое время дня и ночи, в дождь, в туман и любую другую погоду», — рассказал на видео, выложенном инфоцентром региона, один из военнослужащих, находящихся на учебном полигоне в Тюмени.

По словам мужчины, мобилизованные ежедневно отрабатывают действия при бое в городе. Учатся перемещаться между укрытиями, прикрывать своих товарищей. С утра до вечера, с перерывом на обед, занимаются стрельбой.

Ранее URA.RU писало, что тюменские мобилизованные получили дополнительное снаряжение от губернатора. Форму доставили в военные части, куда из региона были отправлены призванные граждане.

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Власти Тюменской области закупили прицелы на автоматы Калашникова, стрельбу из которых отрабатывают мобилизованные тюменцы. Об этом сообщает информационный центр региона, в своем telegram-канале. «У наших бойцов автоматы Калашникова. Тюменская область закупила на них коллиматорные прицелы, это ускоряет прицеливание, наведение оружия на цель. Также есть тепловизионные прицелы, с ними удобно работать в любое время дня и ночи, в дождь, в туман и любую другую погоду», — рассказал на видео, выложенном инфоцентром региона, один из военнослужащих, находящихся на учебном полигоне в Тюмени. По словам мужчины, мобилизованные ежедневно отрабатывают действия при бое в городе. Учатся перемещаться между укрытиями, прикрывать своих товарищей. С утра до вечера, с перерывом на обед, занимаются стрельбой. Ранее URA.RU писало, что тюменские мобилизованные получили дополнительное снаряжение от губернатора. Форму доставили в военные части, куда из региона были отправлены призванные граждане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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