В Новороссийске 192 квартиры пострадало из-за атаки ВСУ

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В одном из жилых домов после атаки ВСУ пострадала несущая стена (архивное фото)
В одном из жилых домов после атаки ВСУ пострадала несущая стена (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате атаки Вооруженных сил Украины в Новороссийске повреждены 192 квартиры. Об этом сообщил глава муниципального образования город-герой Новороссийск Андрей Кравченко. 

"На сегодняшний день специалистами администрации обследовано 267 квартир, из которых сильно повреждены шесть, пострадало 192", — написал Кравченко в своем telegram-канале. Он уточнил, что в городе Новороссийске продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

Специалисты продолжают проводить обследование жилых зданий, получивших повреждения. В жилом комплексе «Аврора», расположенном на Мысхакском шоссе, несущие стены сохранили целостность; ущерб нанесен преимущественно ограждающим конструкциям. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в доме по адресу Суворовская, 71, где пострадала несущая стена. По данным специалистов, угрозы обрушения зданий нет, однако их эксплуатация ограничена.

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В результате атаки Вооруженных сил Украины в Новороссийске повреждены 192 квартиры. Об этом сообщил глава муниципального образования город-герой Новороссийск Андрей Кравченко.  "На сегодняшний день специалистами администрации обследовано 267 квартир, из которых сильно повреждены шесть, пострадало 192", — написал Кравченко в своем telegram-канале. Он уточнил, что в городе Новороссийске продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Специалисты продолжают проводить обследование жилых зданий, получивших повреждения. В жилом комплексе «Аврора», расположенном на Мысхакском шоссе, несущие стены сохранили целостность; ущерб нанесен преимущественно ограждающим конструкциям. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в доме по адресу Суворовская, 71, где пострадала несущая стена. По данным специалистов, угрозы обрушения зданий нет, однако их эксплуатация ограничена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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