В Новороссийске 192 квартиры пострадало из-за атаки ВСУ

В результате атаки Вооруженных сил Украины в Новороссийске повреждены 192 квартиры. Об этом сообщил глава муниципального образования город-герой Новороссийск Андрей Кравченко.
"На сегодняшний день специалистами администрации обследовано 267 квартир, из которых сильно повреждены шесть, пострадало 192", — написал Кравченко в своем telegram-канале. Он уточнил, что в городе Новороссийске продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.
Специалисты продолжают проводить обследование жилых зданий, получивших повреждения. В жилом комплексе «Аврора», расположенном на Мысхакском шоссе, несущие стены сохранили целостность; ущерб нанесен преимущественно ограждающим конструкциям. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в доме по адресу Суворовская, 71, где пострадала несущая стена. По данным специалистов, угрозы обрушения зданий нет, однако их эксплуатация ограничена.
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