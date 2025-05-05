05 мая 2025

К спору за бренд «Тюменский ковер» подключили правительство РФ

Тюменский ковер прошел экспертизу в Минпроме РФ из-за судов вокруг бренда
© Служба новостей «URA.RU»
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Две тюменские фабрики спорят об исключительном праве за бренд «тюменский ковер»
Две тюменские фабрики спорят об исключительном праве за бренд «тюменский ковер» Фото:

Тюменская фабрика обратилась в федеральное министерство, чтобы отстоять свое право на использование бренда «тюменский махровый ковер». Об этом URA.RU рассказала руководитель производства Наталья Денисова. Поводом для экспертизы стали споры в арбитражном суде.

«В Министерстве промышленности прошло заседание художественно-экспертного совета, где ковры нашей фабрики признаны коврами с высокой художественной ценностью. С заключением экспертизы мы далее обратимся для получения товарного знака в Роспатент и эти документы предоставим в суд», — рассказала URA.RU директор фабрики «Тюменский махровый ковер» Наталья Денисова.

Споры вокруг бренда начались в декабре 2024 года: «Сибирская ковровая фабрика» обратилась в Арбитражный суд региона с требованием к «Тюменский махровый ковер» выплатить миллион рублей за использование бренда. Для того, чтобы отстоять свое право на использование торговой марки «Тюменскому махровому ковру» пришлось обратиться в Минпром для проведения экспертизы.

Традиционный орнамент тюменского ковра — это крупные желто-красные цветы на темном фоне. Ранее URA.RU писало, что ковер стал одним их главных символов региона — на местном «Арбате» планируют расписать дом под ковер, а в качестве сувенира в Тюмени продают сыр с орнаментом ковра.

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Тюменская фабрика обратилась в федеральное министерство, чтобы отстоять свое право на использование бренда «тюменский махровый ковер». Об этом URA.RU рассказала руководитель производства Наталья Денисова. Поводом для экспертизы стали споры в арбитражном суде. «В Министерстве промышленности прошло заседание художественно-экспертного совета, где ковры нашей фабрики признаны коврами с высокой художественной ценностью. С заключением экспертизы мы далее обратимся для получения товарного знака в Роспатент и эти документы предоставим в суд», — рассказала URA.RU директор фабрики «Тюменский махровый ковер» Наталья Денисова. Споры вокруг бренда начались в декабре 2024 года: «Сибирская ковровая фабрика» обратилась в Арбитражный суд региона с требованием к «Тюменский махровый ковер» выплатить миллион рублей за использование бренда. Для того, чтобы отстоять свое право на использование торговой марки «Тюменскому махровому ковру» пришлось обратиться в Минпром для проведения экспертизы. Традиционный орнамент тюменского ковра — это крупные желто-красные цветы на темном фоне. Ранее URA.RU писало, что ковер стал одним их главных символов региона — на местном «Арбате» планируют расписать дом под ковер, а в качестве сувенира в Тюмени продают сыр с орнаментом ковра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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