К спору за бренд «Тюменский ковер» подключили правительство РФ

Тюменская фабрика обратилась в федеральное министерство, чтобы отстоять свое право на использование бренда «тюменский махровый ковер». Об этом URA.RU рассказала руководитель производства Наталья Денисова. Поводом для экспертизы стали споры в арбитражном суде.
«В Министерстве промышленности прошло заседание художественно-экспертного совета, где ковры нашей фабрики признаны коврами с высокой художественной ценностью. С заключением экспертизы мы далее обратимся для получения товарного знака в Роспатент и эти документы предоставим в суд», — рассказала URA.RU директор фабрики «Тюменский махровый ковер» Наталья Денисова.
Споры вокруг бренда начались в декабре 2024 года: «Сибирская ковровая фабрика» обратилась в Арбитражный суд региона с требованием к «Тюменский махровый ковер» выплатить миллион рублей за использование бренда. Для того, чтобы отстоять свое право на использование торговой марки «Тюменскому махровому ковру» пришлось обратиться в Минпром для проведения экспертизы.
Традиционный орнамент тюменского ковра — это крупные желто-красные цветы на темном фоне. Ранее URA.RU писало, что ковер стал одним их главных символов региона — на местном «Арбате» планируют расписать дом под ковер, а в качестве сувенира в Тюмени продают сыр с орнаментом ковра.
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