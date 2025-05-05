В Тюменской области продлят запрет на посещение лесов

Власти Тюменской области продлят сроки особого противопожарного режима до 5 июня. Соответствущий проект постановления имеется в распоряжении URA.RU. В период ограничений гражданам запрещено посещать леса и разводить открытый огонь.
"Внести изменения в постановление правительства Тюменской области «О введении особого противопожарного режима». Запретить посещение гражданами лесов до 5 июня", — говорится в документе.
Ранее URA.RU писало о том, что нельзя делать в период действия данного режима. В частности — ходить в лес и разводить открытый огонь, иначе велика вероятность получить штраф. Однако от шашлыков отказываться необязательно, если соблюдать установленные правила. Подробности — в этом материале.
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