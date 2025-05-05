05 мая 2025

В Тюменской области продлят запрет на посещение лесов

В Тюменской области особый противопожарный режим продлят до 5 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Прогулки по лесу отменяются минимум до 5 июня
Прогулки по лесу отменяются минимум до 5 июня Фото:

Власти Тюменской области продлят сроки особого противопожарного режима до 5 июня. Соответствущий проект постановления имеется в распоряжении URA.RU. В период ограничений гражданам запрещено посещать леса и разводить открытый огонь.

"Внести изменения в постановление правительства Тюменской области «О введении особого противопожарного режима». Запретить посещение гражданами лесов до 5 июня", — говорится в документе.

Ранее URA.RU писало о том, что нельзя делать в период действия данного режима. В частности — ходить в лес и разводить открытый огонь, иначе велика вероятность получить штраф. Однако от шашлыков отказываться необязательно, если соблюдать установленные правила. Подробности — в этом материале.

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Власти Тюменской области продлят сроки особого противопожарного режима до 5 июня. Соответствущий проект постановления имеется в распоряжении URA.RU. В период ограничений гражданам запрещено посещать леса и разводить открытый огонь. "Внести изменения в постановление правительства Тюменской области «О введении особого противопожарного режима». Запретить посещение гражданами лесов до 5 июня", — говорится в документе. Ранее URA.RU писало о том, что нельзя делать в период действия данного режима. В частности — ходить в лес и разводить открытый огонь, иначе велика вероятность получить штраф. Однако от шашлыков отказываться необязательно, если соблюдать установленные правила. Подробности — в этом материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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