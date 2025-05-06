Apple перенесет производство телефонов iPhone в Индию

Руководство американской компании Apple планирует полностью перенести производство своих телефонов iPhone в Индию. Производитель выбрал эту страну из-за доступности.
«Apple решила закупать и производить все свои мобильные телефоны в Индии в ближайшие годы. Когда вы инвестируете в Индию, вы выбираете доступность, надежность и оригинальность», — озвучил министр связи южноазиатской республики Джотирадитья Синдиа на конференции в Нью-Делии, передает Press Trust of India.
Со слов политика, компания выбрала страну для производства из-за доступности, надежности и оригинальности. Министр считает, что перевод всей линейки iPhone на индийские заводы является разумным экономическим решением для каждого производителя телекоммуникационного оборудования.
В свою очередь, государственный министр телекоммуникаций Чандра Сехар Пеммасани отметил, что за последние годы Индия превратилась из крупного импортера мобильных телефонов в одного из ведущих мировых производителей и экспортеров. Он привел данные: если в 2014 году в стране производилось всего шесть миллионов мобильных телефонов и импортировалось 210 миллионов, то сегодня Индия производит уже 330 миллионов устройств ежегодно, из которых 50 миллионов идут на экспорт.
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