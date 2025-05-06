Захарова раскрыла главную цель России по Украине

Захарова: Россия ведет бой с неонацизмом на Украине
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Захарова отметила, что Запад активно способствует укреплению неонацистских тенденций на Украине
Захарова отметила, что Запад активно способствует укреплению неонацистских тенденций на Украине Фото:

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия продолжает борьбу с неонацизмом на Украине. По словам Захаровой, неонацизм на территории Украины «поднял голову» при прямом содействии западных стран.

«Сегодня Россия вновь ведет бой с поднявшим <...> голову неонацизмом на Украине», — сказала Захарова на брифинге, передают РИА Новости. Она подчеркнула, что задача по искоренению этого явления будет выполнена.

Захарова отметила, что, по мнению российских властей, Запад не только попустительствует, но и активно способствует укреплению неонацистских тенденций на Украине. Эта риторика регулярно звучит в заявлениях официальных лиц РФ с начала конфликта в 2014 году и особенно после начала специальной военной операции в феврале 2022 года.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия продолжает борьбу с неонацизмом на Украине. По словам Захаровой, неонацизм на территории Украины «поднял голову» при прямом содействии западных стран. «Сегодня Россия вновь ведет бой с поднявшим <...> голову неонацизмом на Украине», — сказала Захарова на брифинге, передают РИА Новости. Она подчеркнула, что задача по искоренению этого явления будет выполнена. Захарова отметила, что, по мнению российских властей, Запад не только попустительствует, но и активно способствует укреплению неонацистских тенденций на Украине. Эта риторика регулярно звучит в заявлениях официальных лиц РФ с начала конфликта в 2014 году и особенно после начала специальной военной операции в феврале 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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