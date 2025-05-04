Разрушения из-за паводка и отставка замгубернатора Вахрина: шесть главных новостей Тюменской области

В Тюменской области начало затапливать первые дома и дороги. Из-за паводковой ситуации в Казанском и Абатском районах введен режим ЧС регионального уровня. В то же время замгубернатора Вячеслав Вахрин, который был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, а позже освобожден из-под стражи, подписав контракт с Минобороны РФ, освобожден от занимаемой должности. URA.RU собрало главные новости региона за неделю с 28 апреля по 4 мая.
Паводок в Тюменской области 2025
С 1 мая в Тюменской области введен режим ЧС регионального уровня. При этом, в него входит расширенное количество территорий. Такое решение принято на фоне превышения критической отметки в реке Ишим в районах одноименного города и села Ильинка.
Несмотря на то, что пик паводка в Казанском районе уже прошел, вода успела затопить трассу Казанка — Малые Ярки и мост в районе села Афонькино, по которому и объезжали затопленную трассу. Губернатор Тюменской области Александр Моор, заявил, что восстановительные работы уже ведутся, но из-за большого потока воды потребуется время для их завершения.
Пик паводка в городе Ишиме ожидается 5-6 мая. Сейчас уровень воды в реке достиг в 922 сантиметров. Это выше отметки «опасного явления» на 72 сантиметра. До рекордных показателей 2017 года осталось 60 сантиметров. Пока ситуация контролируемая, заявил Моор.
Тем не менее, вода продолжает разрушать инфраструктуру. Так, в Ишимском районе уже затоплены первые четыре частных дома в деревне Симанова, единственная дорога, по которой можно было выехать из деревень Казанского района Малая Ченчерь, Большая Ченчерь, Новопокровка и поселка Челюскинцев в город Ишим, оказалась смыта паводком, трассе Ишим-Синицина грозит полное затопление, а авиационно-спортивный клуб ДОСААФ уходит под воду.
Громкие назначения и отставки Тюменской области
Замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин освобожден от занимаемой должности. Чиновник самостоятельно написал заявление на увольнение. Ранее он был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, однако сейчас освобожден из-под стражи из-за подписания контракта с Минобороны РФ.
Также свое место работы покидает начальник Центра управления регионом (ЦУР) Роман Рзаев. Он отказался от должности в пользу места в правительстве. Последний рабочий день Разаева в ЦУРе был 25 апреля. Теперь чиновник стал председателем областного комитета по делам национальностей, который несколько лет работал без начальника.
В то же время в отставку ушел первый заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров. Последним днем в должности стало 30 апреля.
Названы проблемы, которые решит мастер-план развития Тюмени
Глава Тюмени Максим Афанасьев обозначил ключевые проблемы города, которые призван решить мастер-план развития. По его мнению, всего их 12: неэффективно вовлеченные территории, отсутствие единого архитектурного стиля, архитектурная и функциональная неоднородность, бесструктурная градостроительная проработка, неэффективная улично-дорожная сеть, не вовлеченность Туры в транспортную систему, отсутствие инфраструктуры для СИМ, нехватка площадей для событий, низкое качестве зеленого фонда, не проработанный до конца туристический маршрут, устарелые общественные пространства и ветхое жилье. Список прозвучал на установочной встрече по разработке документа.
Там же представители бизнес-сообщества предложили запустить трамваи в историческом центре после его глобальной реконструкции. Это связано с рядом проблемных точек — одна из них Городищенский лог с оврагом, другая — гаражи вдоль улицы Запольной. замдиректора городского департамента потребрынка Оксана Речкина поддержала эту идею. Она также представила ее в своей презентации.
В Тюменской области закончились миллиардеры
Ни один житель Тюменской области не задекларировал доход в размере больше одного миллиарда рублей по итогам 2024 года. Максимальная сумма дохода, отраженная в поданных декларациях, составила 589 миллионов рублей.
При этом количество деклараций, поданных по итогам 2024 года, сопоставимо с прошлогодним показателем. Управление Федеральной налоговой службы сообщило , что максимальная сумма налога к уплате составила 54 миллиона рублей.
В Тюмени спустя 26 лет раскрыли двойное убийство
В Тюмени завершено расследование двойного убийства, совершенного 26 лет назад. По его итогам удалось выяснить, что в конце марта 1998 года обвиняемый встретил 40-летнюю женщину и отправился к ней домой. Там между ними возник конфликт, в результате которого мужчина взял на кухне молоток и нанес ей не менее 30 ударов по голове, а затем сдавил шею телефонным проводом. В этот момент в ванной комнате находился 24-летний племянник погибшей, которого обвиняемый также убил молотком. Сразу установить личность убийцы не удалось, однако теперь подозреваемый обнаружен.
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