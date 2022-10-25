Власти ЯНАО вводят новые льготы для участников СВО

В ЯНАО участники СВО не будут платить за аренду госимущества Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Власти ЯНАО освободят участников специальной операции от уплаты арендных платежей за государственное имущество и земельные участки. Об этом заявили в пресс-службе губернатора округа.

«Мера социальной поддержки предусматривает предоставление гражданам, участвующим в специальной военной операции, освобождения от уплаты арендных платежей по договорам аренды государственного имущества и земельных участков, находящихся в собственности автономного округа», — говорится в пресс-службе. Документ еще не подписан главой ЯНАО.

В постановлении отмечается, что за предоставлением меры поддержки необходимо обратиться департаментом имущественных отношений автономного округа не ранее даты начала участия в СВО и не позднее шести месяцев со дня окончания участия. Обратиться может гражданин либо его уполномоченный представитель, либо один из членов его семьи.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти ЯНАО добавили сотрудников ФСИН России в перечень участников СВО, которые могут претендовать на льготы. Мобилизованные жители ЯНАО, граждане, добровольно заключившие контракт, отряды «БАРС» были и ранее в списке участников СВО.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.