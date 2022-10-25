25 октября 2022

Власти ЯНАО вводят новые льготы для участников СВО

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Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, полигон, гранатомет, армия, военные, солдаты, оружие, рпг, стрелки, военные сборы, пехота, полигон, резервисты, мобилизованные, ручной гранатомет, пехотинцы
В ЯНАО участники СВО не будут платить за аренду госимущества Фото:
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Мобилизация в России

Власти ЯНАО освободят участников специальной операции от уплаты арендных платежей за государственное имущество и земельные участки. Об этом заявили в пресс-службе губернатора округа.

«Мера социальной поддержки предусматривает предоставление гражданам, участвующим в специальной военной операции, освобождения от уплаты арендных платежей по договорам аренды государственного имущества и земельных участков, находящихся в собственности автономного округа», — говорится в пресс-службе. Документ еще не подписан главой ЯНАО.

В постановлении отмечается, что за предоставлением меры поддержки необходимо обратиться департаментом имущественных отношений автономного округа не ранее даты начала участия в СВО и не позднее шести месяцев со дня окончания участия. Обратиться может гражданин либо его уполномоченный представитель, либо один из членов его семьи.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти ЯНАО добавили сотрудников ФСИН России в перечень участников СВО, которые могут претендовать на льготы. Мобилизованные жители ЯНАО, граждане, добровольно заключившие контракт, отряды «БАРС» были и ранее в списке участников СВО.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

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Власти ЯНАО освободят участников специальной операции от уплаты арендных платежей за государственное имущество и земельные участки. Об этом заявили в пресс-службе губернатора округа. «Мера социальной поддержки предусматривает предоставление гражданам, участвующим в специальной военной операции, освобождения от уплаты арендных платежей по договорам аренды государственного имущества и земельных участков, находящихся в собственности автономного округа», — говорится в пресс-службе. Документ еще не подписан главой ЯНАО. В постановлении отмечается, что за предоставлением меры поддержки необходимо обратиться департаментом имущественных отношений автономного округа не ранее даты начала участия в СВО и не позднее шести месяцев со дня окончания участия. Обратиться может гражданин либо его уполномоченный представитель, либо один из членов его семьи. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ЯНАО добавили сотрудников ФСИН России в перечень участников СВО, которые могут претендовать на льготы. Мобилизованные жители ЯНАО, граждане, добровольно заключившие контракт, отряды «БАРС» были и ранее в списке участников СВО. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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