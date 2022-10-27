В Тюмени устроят конкурс на должность помощника замгубернатора

Специалисту предстоит работать с документами, покупать канцелярию и билеты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Аппарат губернатора Тюменской области открыл вакансию на позицию главного специалиста службы по обеспечению деятельности вице-губернатора и заместителей губернатора области. Информация представлена на портале «Госслужба». Нового сотрудника выберут посредством конкурса.

«В службу по обеспечению деятельности вице-губернатора и заместителей губернатора Тюменской области требуется главный специалист. Заработная плата — от 21 600 до 31 200 рублей. Право на участие в конкурсе имеют совершеннолетние граждане РФ, соответствующие квалификационным требованиям», — говорится в вакансии, размещенной аппаратом главы региона.

Специалисту предстоит принимать и готовить документы по вопросам, за которые отвечает замгубернатора, работать с обращениями граждан, покупать начальнику билеты, заказывать ему канцелярию, вести его рабочий календарь, составлять список встреч и прочее. О каком конкретно чиновнике идет речь, в вакансии не указано.

От соискателей требуют иметь среднее профессиональное образование. Стаж работы, в том числе на государственной гражданской службе, не важен. Однако нужно знать законы РФ и разбираться в нормативных актах, регламентирующих работу регионального правительства.

Конкурс на должность пройдет в два этапа. Сначала желающие сдадут тест и выполнят практическое задание. Затем последует индивидуальное собеседование.