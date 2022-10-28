Губернатор Тюменской области предложил ввести налоговые льготы для крупных компаний

29 октября 2022 в 15:33 Размер текста - 17 +

Александр Моор внес законопроект о налоговых льготах в облдуму Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор внес в облдуму законопроект, который предполагает налоговые льготы на имущество организаций, а также сохранение ранее установленной пониженной ставки налога на прибыль организаций до конца 2023 года. Об этом говорится в пояснительной записке проекта, опубликованной на сайте Тюменской облдумы. «Законопроектом предлагается установить на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов преимущества в уплате налогов для отдельных категорий налогоплательщиков в виде налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу, а также сохранения ранее установленной пониженной ставки налога на прибыль организаций до 2023 года включительно» — говорится в проекте. Кроме того, льготы будут предоставляться предприятиям в обрабатывающих отраслях, которые осуществляют строительство новых и обновление уже имеющихся производственных активов. Законопроект также затрагивает IT-компании. «По итогам совещаний с федеральными и региональными руководителями цифровой трансформации по вопросам поддержки организаций отрасли информационных технологий и сферы телекоммуникаций проектом закона Тюменской области предлагается на период 2023—2024 годов установить налоговую льготу по налогу на имущество организаций в размере 50 процентов от суммы налога, подлежащего уплате, организациям, осуществляющим деятельность в сфере телекоммуникаций», — добавили там. В пояснительной записке отмечено, что установление налоговой льготы будет способствовать созданию благоприятных налоговых условий для организаций, обеспечивающих работу сетей связи в Тюменской области. Там также сообщается, что прогнозируемая сумма господдержки в результате налоговых преференций в 2023 году может составить порядка шести миллиардов рублей. Ранее URA.RU писало, что для тюменских предпринимателей была продлена налоговая ставка в размере 0 процентов до 1 января 2025 года. Эту льготу получат зарегистрированные ИП. Такой законопроект был внесен правительством Тюменской области и принят 20 октября на заседании Тюменской облдумы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Тюменской области Александр Моор внес в облдуму законопроект, который предполагает налоговые льготы на имущество организаций, а также сохранение ранее установленной пониженной ставки налога на прибыль организаций до конца 2023 года. Об этом говорится в пояснительной записке проекта, опубликованной на сайте Тюменской облдумы. «Законопроектом предлагается установить на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов преимущества в уплате налогов для отдельных категорий налогоплательщиков в виде налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу, а также сохранения ранее установленной пониженной ставки налога на прибыль организаций до 2023 года включительно» — говорится в проекте. Кроме того, льготы будут предоставляться предприятиям в обрабатывающих отраслях, которые осуществляют строительство новых и обновление уже имеющихся производственных активов. Законопроект также затрагивает IT-компании. «По итогам совещаний с федеральными и региональными руководителями цифровой трансформации по вопросам поддержки организаций отрасли информационных технологий и сферы телекоммуникаций проектом закона Тюменской области предлагается на период 2023—2024 годов установить налоговую льготу по налогу на имущество организаций в размере 50 процентов от суммы налога, подлежащего уплате, организациям, осуществляющим деятельность в сфере телекоммуникаций», — добавили там. В пояснительной записке отмечено, что установление налоговой льготы будет способствовать созданию благоприятных налоговых условий для организаций, обеспечивающих работу сетей связи в Тюменской области. Там также сообщается, что прогнозируемая сумма господдержки в результате налоговых преференций в 2023 году может составить порядка шести миллиардов рублей. Ранее URA.RU писало, что для тюменских предпринимателей была продлена налоговая ставка в размере 0 процентов до 1 января 2025 года. Эту льготу получат зарегистрированные ИП. Такой законопроект был внесен правительством Тюменской области и принят 20 октября на заседании Тюменской облдумы.