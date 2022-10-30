Тюменку наказали за попытку обмануть следственный комитет

31 октября 2022 в 08:10 Размер текста - 17 +

Женщина в ходе следственных мероприятий продолжала вводить в заблуждение следователей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Калининский районный суд приговорил 19-летнюю тюменку к штрафу в 10 000 рублей за заведомо ложный донос о действиях сексуального характера в отношении нее. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Как следует из материалов дела, Диана 15 ноября 2021 года сообщила в отдел СУ СК РФ по Тюменской области заведомо ложную информацию о не имевшем место в действительности совершения знакомым в отношении нее иных действий сексуального характера. Этой информацией она ввела в заблуждение правоохранительные органы, которые организовали процессуальную проверку», — рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что женщина по месту жительства характеризуется посредственно. В ходе расследования она также вводила в заблуждение следователей. В итоге подсудимая признала вину и принесла извинения потерпевшему. Суд назначил ей штраф в 10 000 рублей и позволил выплатить рассрочкой в два месяца.

Калининский районный суд приговорил 19-летнюю тюменку к штрафу в 10 000 рублей за заведомо ложный донос о действиях сексуального характера в отношении нее. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Как следует из материалов дела, Диана 15 ноября 2021 года сообщила в отдел СУ СК РФ по Тюменской области заведомо ложную информацию о не имевшем место в действительности совершения знакомым в отношении нее иных действий сексуального характера. Этой информацией она ввела в заблуждение правоохранительные органы, которые организовали процессуальную проверку», — рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что женщина по месту жительства характеризуется посредственно. В ходе расследования она также вводила в заблуждение следователей. В итоге подсудимая признала вину и принесла извинения потерпевшему. Суд назначил ей штраф в 10 000 рублей и позволил выплатить рассрочкой в два месяца.