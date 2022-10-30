Тюменку наказали за попытку обмануть следственный комитет

Калининский районный суд приговорил 19-летнюю тюменку к штрафу в 10 000 рублей за заведомо ложный донос о действиях сексуального характера в отношении нее. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
«Как следует из материалов дела, Диана 15 ноября 2021 года сообщила в отдел СУ СК РФ по Тюменской области заведомо ложную информацию о не имевшем место в действительности совершения знакомым в отношении нее иных действий сексуального характера. Этой информацией она ввела в заблуждение правоохранительные органы, которые организовали процессуальную проверку», — рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что женщина по месту жительства характеризуется посредственно. В ходе расследования она также вводила в заблуждение следователей.
В итоге подсудимая признала вину и принесла извинения потерпевшему. Суд назначил ей штраф в 10 000 рублей и позволил выплатить рассрочкой в два месяца.
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