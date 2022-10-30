Завод в Миассе наладил выпуск автозапчастей для ушедших из РФ брендов

31 октября 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Продукция миасского предприятия удовлетворила спрос владельцев иномарок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Завод «Трек» в Миассе (Челябинская область) удвоил через маркетплейсы продажи запчастей для иномарок, производители которых покинули российский рынок из-за санкций. Как URA.RU сообщили на предприятии, компания обеспечила продукцией автовладельцев машин целого ряда марок. «Шаровые шарниры, наконечники и стойки стабилизаторов востребованы среди автовладельцев нескольких иностранных моделей машин. Продукция стала пользоваться спросом, когда ряд фирм-производителей автомобилей покинули рынок России», — рассказала URA.RU гендиректор завода Елена Падучина. Запчасти используют обладатели таких моделей, как Renault Logan, Mitsubishi Outlander, Kia Rio и других. В результате «Трек» смог заместить объемы продукции, которая ранее серийно поставлялась на автосборочный завод по выпуску Peugeot Citroen, Opel Zafira и Citroen SpaceTourer в Калужской области, а также украинскому сборщику Chevrolet Lanos. Программа импортозамещения призвана снизить зависимость российской экономики от поставок из-за рубежа. Предпринятые усилия помогли РФ заместить товары в широком спектре отраслей промышленности и сельского хозяйства. Ограничения были введены рядом правительств после начала проведения Россией спецоперации на Украине.

Завод «Трек» в Миассе (Челябинская область) удвоил через маркетплейсы продажи запчастей для иномарок, производители которых покинули российский рынок из-за санкций. Как URA.RU сообщили на предприятии, компания обеспечила продукцией автовладельцев машин целого ряда марок. «Шаровые шарниры, наконечники и стойки стабилизаторов востребованы среди автовладельцев нескольких иностранных моделей машин. Продукция стала пользоваться спросом, когда ряд фирм-производителей автомобилей покинули рынок России», — рассказала URA.RU гендиректор завода Елена Падучина. Запчасти используют обладатели таких моделей, как Renault Logan, Mitsubishi Outlander, Kia Rio и других. В результате «Трек» смог заместить объемы продукции, которая ранее серийно поставлялась на автосборочный завод по выпуску Peugeot Citroen, Opel Zafira и Citroen SpaceTourer в Калужской области, а также украинскому сборщику Chevrolet Lanos. Программа импортозамещения призвана снизить зависимость российской экономики от поставок из-за рубежа. Предпринятые усилия помогли РФ заместить товары в широком спектре отраслей промышленности и сельского хозяйства. Ограничения были введены рядом правительств после начала проведения Россией спецоперации на Украине.