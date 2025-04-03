Челябинцы взыскали с РФ 310 тысяч за пропущенный по вине приставов тур в ОАЭ

Челябинские туристы взыскали с РФ 310 тысяч рублей за пропущенный по вине судебных приставов тур в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Как рассказал юрист Игорь Косицын, поездку пришлось отменять из-за давно погашенного долга.
«Челябинский областной суд решение суда первой инстанции отменил полностью. С Российской Федерации в лице ФССП РФ взысканы убытки в размере 310 тысяч рублей, компенсация морального время и судебные расходы. Отдых у супругов из Челябинска сорвался 11 марта 2024 года», — рассказал Косицын в telegram-канале.
На женщину был наложен запрет на выезд, хотя она не имела никаких долгов. Запрет на выезд приставы наложили 28 февраля, о чем на «Госуслугах» пришло уведомление, а 4 марта челябинка приобрела тур. Уведомления она не заметила, и в январе спокойно выезжала в Китай.
При рассмотрении дела в суде приставы утверждали, что гражданка обязана была не приобретать тур, а оспорить правомерность ограничения на выезд. Долг с женщины в солидарном порядке взыскали еще в 2021 году наравне с другими ответчиками. Тогда же обязательства один из них погасил за всех. Исполнительное производство по нему сняли, а по челябинке — нет. Спустя 2,5 года уже другой пристав наложил в рамках непрекращенного производства запрет на выезд.
Косицын в суде настаивал: пристав в 2021 году должен был объединить несколько производств в сводное, чтобы при сокращении долгов одним из должников автоматически прекратить исполнительное производство в отношении остальных. В настоящий момент такое требование законодатели отменили, однако в прошлом оно действовало, и не соблюдая его, пристав допустил ошибку.
Ленинский районный суд поддержал позицию приставов. Первая инстанция посчитала, что женщина должна была уведомить приставов о гашении задолженности другим должником, так как производства были разные. При получении постановления об ограничении выезда челябинка обязана была оспорить его. Однако областной суд с этим не согласился.
Юрист сказал URA.RU, что важны детали. Косицын обратил внимание на то, что человек считается ознакомленным с претензией, если он зашел на сайт или в приложение «Госуслуг». В суде эти частности могут иметь решающее значение.
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