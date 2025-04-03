Миасский завод «АМО сталь» (Челябинская область) выпустил линейных роботов-манипуляторов по цене дешевле импортных. Как URA.RU рассказал собственник Павел Васютин, при цене импорта 7,2 млн рублей отечественная разработка в комплекте обойдется в три миллиона.
«Испытали на производстве коллаборативные роботы-руки, и поняли, что не совсем подходят. Решили сделать своего робота. Выполнили образец, доработали, и готовимся предложить на рынок. Параллельно оснастим роботами все свои станки», — поделился URA.RU планами Васютин.
Первоначальную конструкцию упростили, чтобы повысить надежность механизма. Задачей машины является подача на токарный станок заготовок и съем с него готовых деталей. Техника работает на одном и том же программном коде, что и сам станок, поэтому оператору будет просто разобраться в интерфейсе.
«При этом если один специалист может обсуживать только два станка, с роботом — до шести. За счет ячейки-накопителя у робота, человек может по полчаса к станку не подходить. Экономия за счет зарплаты и налогов на нее в месяц доходит до полутора миллионов рублей при односменной работе», — сообщил информагентству собеседник.
Особенностью миасской разработки является то, что она крепится на станке. Это дает технике дополнительное преимущество. Отсутствует риск смещения оборудования относительно друг друга.
Миасцы промышленного робота разработали самостоятельно. В настоящий момент новинку представили Центру промышленной роботизации региона.
«Двери центра всегда открыты для разработчиков. Готовы выстраивать с ними сотрудничество, чтобы понимать, где можем быть полезны для производителей», — пояснил URA.RU гендиректор учреждения Павел Сучков.
Руководитель добавил, что в апреле на миасском производстве пройдет технический аудит. Для этого эксперты центра посетят завод.
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