Челябинский губернатор Текслер вошел в комиссию Госсовета по помощи героям СВО

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вошел в состав комиссии Госсовета по вопросам поддержки семей ветеранов СВО. Как URA.RU сообщили в пресс-службе регионального правительства, в состав глава региона вошел как руководитель комиссии по направлению «Экономика и финансы».
«Алексей Текслер вошел в состав комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов СВО и членов их семей как руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению „Экономика и финансы“. В Челябинской области особое место уделяется восстановлению и возвращению бойцов к обычной жизни», — уточнили URA.RU в правительстве региона.
Члены комиссии рассмотрели меры соцподдержки бойцов в каждом регионе. В Госсовете обсудили разработку стандарта для таких мер и использование соцконтрактов с ветеранами. Также регионы рассказали о своей практики помощи участникам СВО.
В пресс-службе напомнили, что выплата челябинцам, заключившим контракт с Минобороны, сейчас составляет два миллиона рублей. Также военнослужащим положены бесплатное образование и проезд, а также выплаты на каждого ребенка и установка газа в доме.
На базе центра поддержки и реабилитации участников СВО в 2025 году начало работу специальное медотделение, модернизирован военный госпиталь и по поручению губернатора реализуется программа «Герой Южного Урала». Также в региональном правительстве уточнили, что в филиале фонда «Защитники Отечества» можно получить любую поддержку, включая помощь в трудоустройстве и психологическое консультирование.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!