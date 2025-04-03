Текслер просит челябинцев не ходить в лес. Видео

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Алексей Текслер на Чебаркульской птицефабрике. Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер попросил челябинцев воздержаться от отдыха в лесах из-за пожаров Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к жителям с просьбой воздержаться от походов в лес на время пожароопасного периода. Как уточнил Текслер, на 3 апреля за сутки ликвидировано шесть лесных пожаров.

«Всего за последние дни их было уже 12 лесных пожаров. Плюс 62 ландшафтных пожара, которые чаще всего происходят из-за пала травы. Очень прошу всех быть осторожными. Воздержитесь пока от походов в леса, а если идете — соблюдайте требования пожарной безопасности», — сообщил губернатор в своем telegram-канале.

Текслер напомнил, что основной причиной пожаров является человеческий фактор. Он призвал челябинцев сообщать о замеченных возгораний. Оперативно потушить несколько из них помогла система видеомониторинга, уточнил глава региона.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к жителям с просьбой воздержаться от походов в лес на время пожароопасного периода. Как уточнил Текслер, на 3 апреля за сутки ликвидировано шесть лесных пожаров. «Всего за последние дни их было уже 12 лесных пожаров. Плюс 62 ландшафтных пожара, которые чаще всего происходят из-за пала травы. Очень прошу всех быть осторожными. Воздержитесь пока от походов в леса, а если идете — соблюдайте требования пожарной безопасности», — сообщил губернатор в своем telegram-канале. Текслер напомнил, что основной причиной пожаров является человеческий фактор. Он призвал челябинцев сообщать о замеченных возгораний. Оперативно потушить несколько из них помогла система видеомониторинга, уточнил глава региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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