Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к жителям с просьбой воздержаться от походов в лес на время пожароопасного периода. Как уточнил Текслер, на 3 апреля за сутки ликвидировано шесть лесных пожаров.
«Всего за последние дни их было уже 12 лесных пожаров. Плюс 62 ландшафтных пожара, которые чаще всего происходят из-за пала травы. Очень прошу всех быть осторожными. Воздержитесь пока от походов в леса, а если идете — соблюдайте требования пожарной безопасности», — сообщил губернатор в своем telegram-канале.
Текслер напомнил, что основной причиной пожаров является человеческий фактор. Он призвал челябинцев сообщать о замеченных возгораний. Оперативно потушить несколько из них помогла система видеомониторинга, уточнил глава региона.
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