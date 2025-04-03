Текслер просит челябинцев не ходить в лес. Видео

03 апреля 2025 в 19:07 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер попросил челябинцев воздержаться от отдыха в лесах из-за пожаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к жителям с просьбой воздержаться от походов в лес на время пожароопасного периода. Как уточнил Текслер, на 3 апреля за сутки ликвидировано шесть лесных пожаров. «Всего за последние дни их было уже 12 лесных пожаров. Плюс 62 ландшафтных пожара, которые чаще всего происходят из-за пала травы. Очень прошу всех быть осторожными. Воздержитесь пока от походов в леса, а если идете — соблюдайте требования пожарной безопасности», — сообщил губернатор в своем telegram-канале. Текслер напомнил, что основной причиной пожаров является человеческий фактор. Он призвал челябинцев сообщать о замеченных возгораний. Оперативно потушить несколько из них помогла система видеомониторинга, уточнил глава региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к жителям с просьбой воздержаться от походов в лес на время пожароопасного периода. Как уточнил Текслер, на 3 апреля за сутки ликвидировано шесть лесных пожаров. «Всего за последние дни их было уже 12 лесных пожаров. Плюс 62 ландшафтных пожара, которые чаще всего происходят из-за пала травы. Очень прошу всех быть осторожными. Воздержитесь пока от походов в леса, а если идете — соблюдайте требования пожарной безопасности», — сообщил губернатор в своем telegram-канале. Текслер напомнил, что основной причиной пожаров является человеческий фактор. Он призвал челябинцев сообщать о замеченных возгораний. Оперативно потушить несколько из них помогла система видеомониторинга, уточнил глава региона.