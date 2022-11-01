Встреча Шумкова со школьниками прошла 1 ноября (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообщался 1 ноября со школьниками в рамках «Урока о важном». Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Пообщались сегодня с ребятами из старших классов одной из школ г. Кургана в формате „Урока о важном“. Не стал читать ребятам лекцию и заниматься нравоучениями. Просто поговорили. И поотвечал на вопросы. Чем меньше формализма и официоза в общении с подрастающим поколением, тем лучше для всех нас», — написал Шумков.

В предыдущий раз Шумков встречался со школьниками в мае. Та встреча была посвящена юбилею Дня пионерии. На ней губернатор вспомнил, что в школьное время был председателем совета пионерского отряда.