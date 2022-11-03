03 ноября 2022
02 ноября 2022

В ЯНАО вручили награду маме военного, погибшего входе спецоперации. Фото

В ЯНАО вручили награду маме военного, погибшего в ходе спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с росгвардейцем, погибшим на Украине. Пермь, орден мужества
Военнослужащий из ЯНАО награжден орденом мужества посмертно Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Муравленко (ЯНАО) Михаил Грищенко награжден орденом мужества посмертно. Награду вручили его маме. Об этом сообщается на официальной странице администрации города Муравленко в социальной сети «Вконтакте».

«В преддверие Дня народного единства муравленковец Михаил Грищенко за проявленную самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции Указом Президента РФ награжден Орденом Мужества, посмертно. Награду вручили его маме Светлане Васильевне Грищенко», — говорится в записи.

Мама военнослужащего отметила, что Михаил никогда не боялся трудностей, всегда был смелым парнем, готовым прийти на выручку товарищам в любую минуту. В комментариях пользователь Инна Леонтьева предложила увековечить память о бойце: «В честь Героя можно улицу в городе назвать».

Ранее URA.RU рассказывало, что Михаил Грищенко погиб в ходе специалной военной операции. Ранее он служил в ВДВ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах независимых республик Донбасса, которые впоследствии вошли в состав Российской Федерации.

Маме Михаила Грищенко вручили награду сына, погибшего в ходе специальной военной операции

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Житель Муравленко (ЯНАО) Михаил Грищенко награжден орденом мужества посмертно. Награду вручили его маме. Об этом сообщается на официальной странице администрации города Муравленко в социальной сети «Вконтакте». «В преддверие Дня народного единства муравленковец Михаил Грищенко за проявленную самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции Указом Президента РФ награжден Орденом Мужества, посмертно. Награду вручили его маме Светлане Васильевне Грищенко», — говорится в записи. Мама военнослужащего отметила, что Михаил никогда не боялся трудностей, всегда был смелым парнем, готовым прийти на выручку товарищам в любую минуту. В комментариях пользователь Инна Леонтьева предложила увековечить память о бойце: «В честь Героя можно улицу в городе назвать». Ранее URA.RU рассказывало, что Михаил Грищенко погиб в ходе специалной военной операции. Ранее он служил в ВДВ. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах независимых республик Донбасса, которые впоследствии вошли в состав Российской Федерации.
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