В военкомате Подмосковья ответили на главный вопрос срочников

Российские призывники будут проходить службу исключительно на территории России и отправление их в зону спецоперации не планируется. Об этом сообщил военный комиссар по городским округам Люберцы, Котельники, Лыткарино и Дзержинский Александр Королев.
«В зону спецоперации срочников направлять не будут. Не будут их направлять и на присоединенные территории — ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Служба будет проходить исключительно в границах РФ», — цитирует Королева интернет-издание «Подмосковье сегодня». Он отметил, что срочники могут проходить службу в любой точке России. Также не исключается и служба в приграничных регионах: Белгородской и Курской областях.
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Российские призывники будут проходить службу исключительно на территории России и отправление их в зону спецоперации не планируется. Об этом сообщил военный комиссар по городским округам Люберцы, Котельники, Лыткарино и Дзержинский Александр Королев. «В зону спецоперации срочников направлять не будут. Не будут их направлять и на присоединенные территории — ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Служба будет проходить исключительно в границах РФ», — цитирует Королева интернет-издание «Подмосковье сегодня». Он отметил, что срочники могут проходить службу в любой точке России. Также не исключается и служба в приграничных регионах: Белгородской и Курской областях. Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что срочники, проходящие военную службу на территориях, близких к Украине, будут выполнять задачи, не связанные с угрозой для жизни и здоровья. Также исключил возможность отправки срочников в зону СВО и министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает телеканал 360. Не повлияет на их отправку в зону боевых действий и объявленное раннее военное положение в присоединенных регионах России, передает «Национальная служба новостей».