Актер приезжал в Тюмень в рамках гастролей со спектаклем «Дядя Ваня» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Актер Сергей Безруков обратился к жителям Тюмени со словами благодарности. Высказался он в своих социальных сетях. Артист приезжал в Тюмень в рамках гастролей со своим спектаклем «дядя Ваня».

«Спасибо, Тюмень, за такой потрясающий прием, за такую совершенно потрясающую живую реакцию зрительного зала на наш спектакль „Дядя Ваня“. У вас были просто были такие потрясающие эмоции, неожиданные оценки, это было здорово, спасибо большое, Тюмень. Еще увидимся», — сказал он на своей странице в соцсети.

Спектакль «Дядя Ваня» показали жителям Тюменской области 6 ноября. Постановка длилась три с половиной часа. В основе сюжета лежит история 47-летнего Ивана Петровича Войницкого, который к своим годам понимает, что жизнь его прошла бессмысленно. Главный герой пытается найти спасение в любви, но время стремительно.