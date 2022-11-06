06 ноября 2022
05 ноября 2022
04 ноября 2022

Актер Сергей Безруков похвалил Тюмень. Скрин

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Кастинг во ВГИК с Сергеем Безруковым на Свердловской киностудии. Екатеринбург, безруков сергей
Актер приезжал в Тюмень в рамках гастролей со спектаклем «Дядя Ваня» Фото:

Актер Сергей Безруков обратился к жителям Тюмени со словами благодарности. Высказался он в своих социальных сетях. Артист приезжал в Тюмень в рамках гастролей со своим спектаклем «дядя Ваня».

«Спасибо, Тюмень, за такой потрясающий прием, за такую совершенно потрясающую живую реакцию зрительного зала на наш спектакль „Дядя Ваня“. У вас были просто были такие потрясающие эмоции, неожиданные оценки, это было здорово, спасибо большое, Тюмень. Еще увидимся», — сказал он на своей странице в соцсети.

Спектакль «Дядя Ваня» показали жителям Тюменской области 6 ноября. Постановка длилась три с половиной часа. В основе сюжета лежит история 47-летнего Ивана Петровича Войницкого, который к своим годам понимает, что жизнь его прошла бессмысленно. Главный герой пытается найти спасение в любви, но время стремительно.

Сергей Безруков обратился к жителям Тюмени со словами благодарности.
Фото:

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Актер Сергей Безруков обратился к жителям Тюмени со словами благодарности. Высказался он в своих социальных сетях. Артист приезжал в Тюмень в рамках гастролей со своим спектаклем «дядя Ваня». «Спасибо, Тюмень, за такой потрясающий прием, за такую совершенно потрясающую живую реакцию зрительного зала на наш спектакль „Дядя Ваня“. У вас были просто были такие потрясающие эмоции, неожиданные оценки, это было здорово, спасибо большое, Тюмень. Еще увидимся», — сказал он на своей странице в соцсети. Спектакль «Дядя Ваня» показали жителям Тюменской области 6 ноября. Постановка длилась три с половиной часа. В основе сюжета лежит история 47-летнего Ивана Петровича Войницкого, который к своим годам понимает, что жизнь его прошла бессмысленно. Главный герой пытается найти спасение в любви, но время стремительно.
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