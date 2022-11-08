08 ноября 2022
07 ноября 2022

Чеченцы из Тюмени отправились на СВО добровольцами

© Служба новостей «URA.RU»
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Добровольцы проходили подготовку в Чечне Фото:
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Мобилизация в России

Из Тюмени для участия в специальной военной операции добровольцами отправились представители общественной организации «Вайнах». Об этом журналистам рассказал руководитель ТРООВН «Вайнах» Албек-Хаджи Мусалиев.

«Большинство отправилось добровольцами. Но есть и те, кому вручили повестки, они были мобилизованы в Тюмени. Многие добровольцы отправляются именно в Чечню, поскольку там и подготовка, и экипировка на высшем уровне», — передает слова Мусалиева издание РБК Тюмень.

Ранее URA.RU писало о том, что мобилизованных из Тюмени обучают с учетом опыта, полученного в ходе специальной операции. А добровольцу из Тобольска вручили медаль «За боевые заслуги».

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Из Тюмени для участия в специальной военной операции добровольцами отправились представители общественной организации «Вайнах». Об этом журналистам рассказал руководитель ТРООВН «Вайнах» Албек-Хаджи Мусалиев. «Большинство отправилось добровольцами. Но есть и те, кому вручили повестки, они были мобилизованы в Тюмени. Многие добровольцы отправляются именно в Чечню, поскольку там и подготовка, и экипировка на высшем уровне», — передает слова Мусалиева издание РБК Тюмень. Ранее URA.RU писало о том, что мобилизованных из Тюмени обучают с учетом опыта, полученного в ходе специальной операции. А добровольцу из Тобольска вручили медаль «За боевые заслуги».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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