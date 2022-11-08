Чеченцы из Тюмени отправились на СВО добровольцами

09 ноября 2022 в 11:39 Размер текста - 17 +

Добровольцы проходили подготовку в Чечне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Из Тюмени для участия в специальной военной операции добровольцами отправились представители общественной организации «Вайнах». Об этом журналистам рассказал руководитель ТРООВН «Вайнах» Албек-Хаджи Мусалиев. «Большинство отправилось добровольцами. Но есть и те, кому вручили повестки, они были мобилизованы в Тюмени. Многие добровольцы отправляются именно в Чечню, поскольку там и подготовка, и экипировка на высшем уровне», — передает слова Мусалиева издание РБК Тюмень. Ранее URA.RU писало о том, что мобилизованных из Тюмени обучают с учетом опыта, полученного в ходе специальной операции. А добровольцу из Тобольска вручили медаль «За боевые заслуги».

Из Тюмени для участия в специальной военной операции добровольцами отправились представители общественной организации «Вайнах». Об этом журналистам рассказал руководитель ТРООВН «Вайнах» Албек-Хаджи Мусалиев. «Большинство отправилось добровольцами. Но есть и те, кому вручили повестки, они были мобилизованы в Тюмени. Многие добровольцы отправляются именно в Чечню, поскольку там и подготовка, и экипировка на высшем уровне», — передает слова Мусалиева издание РБК Тюмень. Ранее URA.RU писало о том, что мобилизованных из Тюмени обучают с учетом опыта, полученного в ходе специальной операции. А добровольцу из Тобольска вручили медаль «За боевые заслуги».