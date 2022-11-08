Чеченцы из Тюмени отправились на СВО добровольцами

Из Тюмени для участия в специальной военной операции добровольцами отправились представители общественной организации «Вайнах». Об этом журналистам рассказал руководитель ТРООВН «Вайнах» Албек-Хаджи Мусалиев.
«Большинство отправилось добровольцами. Но есть и те, кому вручили повестки, они были мобилизованы в Тюмени. Многие добровольцы отправляются именно в Чечню, поскольку там и подготовка, и экипировка на высшем уровне», — передает слова Мусалиева издание РБК Тюмень.
Ранее URA.RU писало о том, что мобилизованных из Тюмени обучают с учетом опыта, полученного в ходе специальной операции. А добровольцу из Тобольска вручили медаль «За боевые заслуги».
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