Иностранным студентам тюменских вузов грозит депортация из России

Студенты-иностранцы не могут пройти дактилоскопию, которая необходима для продления виз Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Иностранные студенты одного из тюменских университетов находятся под угрозой депортации, потому что не могут продлить визы. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал гражданин Вьетнама, который учится в Тюменском государственном университете.

«Мы не можем сделать дактилоскопию на продление визы, потому что очередь растянулась на месяцы вперед. Ближайшие записи могут быть только в марте или апреле. Визы за это время у некоторых ребят уже закончатся. Если из-за очереди не успеваешь сделать отпечатки пальцев — тебя вышлют. Это очень трудно», — делится переживаниями вьетнамец.

По словам иностранца, избежать депортации можно, уехав из страны самостоятельно. Но не у каждого есть такая возможность. «Цена на билет до Вьетнама иногда 90 тысяч рублей. Это очень дорого. Мы живем на стипендию, у нас нет таких денег», — рассказал URA.RU иностранный студент.

Редакция направила официальный запрос в адрес ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России, куда студенты обращаются для прохождения дактилоскопии. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области резко вырос приток мигрантов. Во втором квартале 2022 года в регион въехали около 33,5 тыс. трудовых мигрантов.