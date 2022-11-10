Жителей Тюмени испугали «игры» детей на крыше одной из многоэтажек города. Видео очевидцы опубликовали в социальной сети «ВКонтакте»
«Район Червишевского тракта. Чьи-то дети на крыше девятиэтажки держат друг друга», — написал анонимный автор поста.
В комментариях к записи, размещенной в группе «ЧС Тюмень», тюменцы посоветовали автору обратиться в МЧС, а не снимать видео для социальных сетей. Большинство испугалось за детей. «У меня аж сердце сжалось», — высказалась Алена Подкорытова. «Страшно как. Аж мурашки. Пусть все обойдется», — написала Алина Ташинских.
В МЧС России агентству сообщили, что вызов о детях на крыше им не поступал. В тюменской службе экстренного реагирования на звонок агентства не ответили. Им направлен письменный запрос.
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