Тюменцев испугал ребенок, висящий на козырьке крыши многоэтажки. Видео

На козырьке крыши многоэтажки в районе Червишевского тракта в Тюмени висит ребенок

11 ноября 2022 в 13:25 Размер текста - 17 +

Тюменцы надеются, что дети не пострадают Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Жителей Тюмени испугали «игры» детей на крыше одной из многоэтажек города. Видео очевидцы опубликовали в социальной сети «ВКонтакте» «Район Червишевского тракта. Чьи-то дети на крыше девятиэтажки держат друг друга», — написал анонимный автор поста. В комментариях к записи, размещенной в группе «ЧС Тюмень», тюменцы посоветовали автору обратиться в МЧС, а не снимать видео для социальных сетей. Большинство испугалось за детей. «У меня аж сердце сжалось», — высказалась Алена Подкорытова. «Страшно как. Аж мурашки. Пусть все обойдется», — написала Алина Ташинских. В МЧС России агентству сообщили, что вызов о детях на крыше им не поступал. В тюменской службе экстренного реагирования на звонок агентства не ответили. Им направлен письменный запрос.

Жителей Тюмени испугали «игры» детей на крыше одной из многоэтажек города. Видео очевидцы опубликовали в социальной сети «ВКонтакте» «Район Червишевского тракта. Чьи-то дети на крыше девятиэтажки держат друг друга», — написал анонимный автор поста. В комментариях к записи, размещенной в группе «ЧС Тюмень», тюменцы посоветовали автору обратиться в МЧС, а не снимать видео для социальных сетей. Большинство испугалось за детей. «У меня аж сердце сжалось», — высказалась Алена Подкорытова. «Страшно как. Аж мурашки. Пусть все обойдется», — написала Алина Ташинских. В МЧС России агентству сообщили, что вызов о детях на крыше им не поступал. В тюменской службе экстренного реагирования на звонок агентства не ответили. Им направлен письменный запрос.