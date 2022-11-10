10 ноября 2022

Тюменцев испугал ребенок, висящий на козырьке крыши многоэтажки. Видео

На козырьке крыши многоэтажки в районе Червишевского тракта в Тюмени висит ребенок
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Обрушение кровли жилого дома по ул. 50 лет ВЛКСМ. Тюмень, обрушение крыши, обрушение балкона, чс
Тюменцы надеются, что дети не пострадают Фото:

Жителей Тюмени испугали «игры» детей на крыше одной из многоэтажек города. Видео очевидцы опубликовали в социальной сети «ВКонтакте»

«Район Червишевского тракта. Чьи-то дети на крыше девятиэтажки держат друг друга», — написал анонимный автор поста.

В комментариях к записи, размещенной в группе «ЧС Тюмень», тюменцы посоветовали автору обратиться в МЧС, а не снимать видео для социальных сетей. Большинство испугалось за детей. «У меня аж сердце сжалось», — высказалась Алена Подкорытова. «Страшно как. Аж мурашки. Пусть все обойдется», — написала Алина Ташинских.

В МЧС России агентству сообщили, что вызов о детях на крыше им не поступал. В тюменской службе экстренного реагирования на звонок агентства не ответили. Им направлен письменный запрос.

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Жителей Тюмени испугали «игры» детей на крыше одной из многоэтажек города. Видео очевидцы опубликовали в социальной сети «ВКонтакте» «Район Червишевского тракта. Чьи-то дети на крыше девятиэтажки держат друг друга», — написал анонимный автор поста. В комментариях к записи, размещенной в группе «ЧС Тюмень», тюменцы посоветовали автору обратиться в МЧС, а не снимать видео для социальных сетей. Большинство испугалось за детей. «У меня аж сердце сжалось», — высказалась Алена Подкорытова. «Страшно как. Аж мурашки. Пусть все обойдется», — написала Алина Ташинских. В МЧС России агентству сообщили, что вызов о детях на крыше им не поступал. В тюменской службе экстренного реагирования на звонок агентства не ответили. Им направлен письменный запрос.
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