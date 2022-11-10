10 ноября 2022

Челябинцам предлагают купить очки из Украины за 250 тысяч рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинская область, газета, старость, очки, зрение, слепота, архив, окулист
Очки стоят 1200 евро, но мужчина готов получить оплату рублями (фото из архива) Фото:

Очки, произведенные в бывшей Украинской ССР выставили на продажу на популярном сайте объявлений в Челябинске. Продавец оценил стоимость в 250 тыс. рублей и заявляет, что в стране таких очков больше нет.

«Произведены в г. Изюм Харьковской области в 1987 году. Превосходно защищают, в отличие от китайских дешевых подделок, от действий УФ-лучей, тем самым препятствуя образованию раковых клеток и преждевременному старению лица» — объясняется в тексте объявления на Avito.

Продавец отмечает, что очки стоят 1200 евро, но оплату он готов получить родным рублем. Более того, очки являются эксклюзивом для коллекционера и существуют только в единственном экземпляре.

Тем временем, уральские коллекционеры избавляются от раритетных экземпляров из Украины. Ранее, один из них сообщил о беспокойстве по поводу трофейных нашивок из украинских нацбатальонов.

Продавец утверждает, что очки существуют в единственном экземпляре

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Очки, произведенные в бывшей Украинской ССР выставили на продажу на популярном сайте объявлений в Челябинске. Продавец оценил стоимость в 250 тыс. рублей и заявляет, что в стране таких очков больше нет. «Произведены в г. Изюм Харьковской области в 1987 году. Превосходно защищают, в отличие от китайских дешевых подделок, от действий УФ-лучей, тем самым препятствуя образованию раковых клеток и преждевременному старению лица» — объясняется в тексте объявления на Avito. Продавец отмечает, что очки стоят 1200 евро, но оплату он готов получить родным рублем. Более того, очки являются эксклюзивом для коллекционера и существуют только в единственном экземпляре. Тем временем, уральские коллекционеры избавляются от раритетных экземпляров из Украины. Ранее, один из них сообщил о беспокойстве по поводу трофейных нашивок из украинских нацбатальонов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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