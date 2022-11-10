Челябинцам предлагают купить очки из Украины за 250 тысяч рублей. Фото

11 ноября 2022 в 18:13 Размер текста - 17 +

Очки стоят 1200 евро, но мужчина готов получить оплату рублями (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU Очки, произведенные в бывшей Украинской ССР выставили на продажу на популярном сайте объявлений в Челябинске. Продавец оценил стоимость в 250 тыс. рублей и заявляет, что в стране таких очков больше нет. «Произведены в г. Изюм Харьковской области в 1987 году. Превосходно защищают, в отличие от китайских дешевых подделок, от действий УФ-лучей, тем самым препятствуя образованию раковых клеток и преждевременному старению лица» — объясняется в тексте объявления на Avito. Продавец отмечает, что очки стоят 1200 евро, но оплату он готов получить родным рублем. Более того, очки являются эксклюзивом для коллекционера и существуют только в единственном экземпляре. Тем временем, уральские коллекционеры избавляются от раритетных экземпляров из Украины. Ранее, один из них сообщил о беспокойстве по поводу трофейных нашивок из украинских нацбатальонов. Продавец утверждает, что очки существуют в единственном экземпляре Скрин: объявление на сайте Avito

Очки, произведенные в бывшей Украинской ССР выставили на продажу на популярном сайте объявлений в Челябинске. Продавец оценил стоимость в 250 тыс. рублей и заявляет, что в стране таких очков больше нет. «Произведены в г. Изюм Харьковской области в 1987 году. Превосходно защищают, в отличие от китайских дешевых подделок, от действий УФ-лучей, тем самым препятствуя образованию раковых клеток и преждевременному старению лица» — объясняется в тексте объявления на Avito. Продавец отмечает, что очки стоят 1200 евро, но оплату он готов получить родным рублем. Более того, очки являются эксклюзивом для коллекционера и существуют только в единственном экземпляре. Тем временем, уральские коллекционеры избавляются от раритетных экземпляров из Украины. Ранее, один из них сообщил о беспокойстве по поводу трофейных нашивок из украинских нацбатальонов.