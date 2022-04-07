Коллекционеры Урала спешно избавляются от раритетов из Украины

Коллекционеры переживают, что их могут признать экстремистами из-за того, что они собирают украинские шевроны Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбургские коллекционеры начали избавляться от раритетных шевронов и нашивок из Украины. Об этом URA.RU сообщил один из местных уральских коллекционеров.

«Заходил участковый. Проверить зарегистрированное оружие и документы на него. Много лет меня знает. А я коллекционер военной амуниции разных стран. Он сказал: «Если есть какие-то атрибуты украинские, лучше выкидывай сразу, от греха подальше», — рассказал URA.RU коллекционер на условиях анонимности.

По словам инсайдера, он переживает за трофейные нашивки украинских нацбатальонов, которые его знакомые, участвовавшие в событиях 2014—2015 годов, привозили в качестве трофеев. Мы обратились за комментарием в клуб коллекционеров города Екатеринбурга, но на звонок корреспондента никто не ответил.

Инсайдер из правоохранительных органов подтверждает информацию, что коллекционерам советуют избавляться от украинских военных атрибутов. «Если нагрянет проверка, никто разбираться не будет: просто вы коллекционируете это или с каким-то смыслом», — сообщил источник из ведомства. Вопрос о том, действительно ли сотрудники полиции дают такие рекомендации, мы задали в пресс-службе УМВД по Свердловской области. Там от комментариев отказались.

Как рассказал URA.RU адвокат Алексей Бушмаков, коллекционерам не стоит переживать из-за нашивок и шевронов, если их демонстрация несет в себе просветительский характер. «Если это коллекционирование и демонстрация в целях научно-образовательной деятельности, я думаю, что состава экстремистского правонарушения или преступления здесь нет», — сообщил Бушмаков

Адвокат уверен: если у коллекционера нет цели пропаганды и распространения информации, выставляющей в выгодном ключе нашивки или идеологию нацбатальона «Азов» (организация запрещена в РФ и признана экстремистской), то ни к какой административной ответственности его не привлекут.

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