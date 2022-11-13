Помощь курганцев для бойцов СВО оценили на канале Соловьева. Видео

Посылку, которую курганцы собрали для бойцов в зону СВО, показали на «Соловьев Live»

14 ноября 2022 в 13:13 Размер текста - 17 +

О курганской посылке для бойцов СВО рассказали на канале «Соловьев Live» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Посылку, которую собрали жители Курганской области для бойцов из зоны СВО, оценили на канале «Соловьев Live». Об этом сообщили в одном из telegram-чатов волонтеров. «Казалось бы, что там, носки. Тут и записки с надписями „ждем домой, с победой“, рисунки от детей. В общем, это очень приятно, что происходит вот такое единение. Носки необходимы сейчас, да и многое другое. Очень много волонтеров работает, помогает», — сказал ведущий, оценивая посылку курганцев в эфире «Соловьев Live». Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области отправят тысячу иконок бойцам в зону спецоперации. Также сообщалось, что в Донбасс из Кургана отправили пятиточечники и пояса из собачьей шерсти, а мобилизованным курганцам из Елани отправили согревающие био-стикеры. Кроме того, курганские волонтеры регулярно отправляют в зону боевых действий грузы с продуктами питания, вещами и инструментами. Спецоперацию на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее главной задачей является защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского власти и националистов ВСУ.

Посылку, которую собрали жители Курганской области для бойцов из зоны СВО, оценили на канале «Соловьев Live». Об этом сообщили в одном из telegram-чатов волонтеров. «Казалось бы, что там, носки. Тут и записки с надписями „ждем домой, с победой“, рисунки от детей. В общем, это очень приятно, что происходит вот такое единение. Носки необходимы сейчас, да и многое другое. Очень много волонтеров работает, помогает», — сказал ведущий, оценивая посылку курганцев в эфире «Соловьев Live». Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области отправят тысячу иконок бойцам в зону спецоперации. Также сообщалось, что в Донбасс из Кургана отправили пятиточечники и пояса из собачьей шерсти, а мобилизованным курганцам из Елани отправили согревающие био-стикеры. Кроме того, курганские волонтеры регулярно отправляют в зону боевых действий грузы с продуктами питания, вещами и инструментами. Спецоперацию на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее главной задачей является защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского власти и националистов ВСУ.