13 ноября 2022
12 ноября 2022
11 ноября 2022

Помощь курганцев для бойцов СВО оценили на канале Соловьева. Видео

Посылку, которую курганцы собрали для бойцов в зону СВО, показали на «Соловьев Live»
© Служба новостей «URA.RU»
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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев на открытии Мастерских Новых медиа. Москва, соловьев владимир
О курганской посылке для бойцов СВО рассказали на канале «Соловьев Live» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Посылку, которую собрали жители Курганской области для бойцов из зоны СВО, оценили на канале «Соловьев Live». Об этом сообщили в одном из telegram-чатов волонтеров.

«Казалось бы, что там, носки. Тут и записки с надписями „ждем домой, с победой“, рисунки от детей. В общем, это очень приятно, что происходит вот такое единение. Носки необходимы сейчас, да и многое другое. Очень много волонтеров работает, помогает», — сказал ведущий, оценивая посылку курганцев в эфире «Соловьев Live».

Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области отправят тысячу иконок бойцам в зону спецоперации. Также сообщалось, что в Донбасс из Кургана отправили пятиточечники и пояса из собачьей шерсти, а мобилизованным курганцам из Елани отправили согревающие био-стикеры. Кроме того, курганские волонтеры регулярно отправляют в зону боевых действий грузы с продуктами питания, вещами и инструментами.

Спецоперацию на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее главной задачей является защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского власти и националистов ВСУ.

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Посылку, которую собрали жители Курганской области для бойцов из зоны СВО, оценили на канале «Соловьев Live». Об этом сообщили в одном из telegram-чатов волонтеров. «Казалось бы, что там, носки. Тут и записки с надписями „ждем домой, с победой“, рисунки от детей. В общем, это очень приятно, что происходит вот такое единение. Носки необходимы сейчас, да и многое другое. Очень много волонтеров работает, помогает», — сказал ведущий, оценивая посылку курганцев в эфире «Соловьев Live». Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области отправят тысячу иконок бойцам в зону спецоперации. Также сообщалось, что в Донбасс из Кургана отправили пятиточечники и пояса из собачьей шерсти, а мобилизованным курганцам из Елани отправили согревающие био-стикеры. Кроме того, курганские волонтеры регулярно отправляют в зону боевых действий грузы с продуктами питания, вещами и инструментами. Спецоперацию на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее главной задачей является защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского власти и националистов ВСУ.
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