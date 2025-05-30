Shaman похвастался новым хитом, который представит на «Интервидении»

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, объявил о том, что практически завершил создание композиции для международного музыкального конкурса «Интервидение». По его словам, презентация новой песни запланирована на следующую неделю.
«Песня к „Интервидению“ почти готова, премьера состоится уже на следующей неделе», — сказал Дронов. Его слова передают ТАСС.
Ранее стало известно, что Ярослав Дронов (Shaman) был выбран для представления России на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который пройдет 20 сентября 2025 года на площадке Live Арена в Москве. Организаторами конкурса выступают российские власти, а участие подтвердили артисты из более чем 20 стран, включая государства БРИКС. Решение о проведении конкурса в России закреплено указом президента Владимира Путина.
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