Шведы массово захотели получить российское гражданство

Посол РФ Беляев: около 30 шведов собираются переехать в Россию
© Служба новостей «URA.RU»
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Шведы просят о российских визах из-за несогласия с внутренней политикой страны
Шведы просят о российских визах из-за несогласия с внутренней политикой страны Фото:

Около 30 граждан Швеции, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности, с сентября 2024 года подали заявления на получение визы для переезда в Россию. Об этом сообщил посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.

«С сентября 2024 года в посольство на регулярной основе поступают мотивированные обращения от граждан Швеции, в которых содержится подробное обоснование их намерения переселиться в Россию… С ходатайством о предоставлении визы указанной категории в посольство России в Швеции обратилось порядка 30 человек», — отметил Сергей Беляев в интервью РИА Новости. По словам дипломата, шведы обращаются в российское посольство с мотивированными заявлениями, в которых подробно объясняют причины своего намерения переселиться в Россию.

Как уточнил глава дипмиссии, заявители указывают среди причин глубокое несогласие с внутренней и внешней политикой Швеции, разочарование в работе государственных институтов, рост антироссийских настроений и ограничения свободы выражения мнений. Кроме того, они отмечают стремление к жизни в обществе с традиционными ценностями, уважением к семье и культурно-историческим корням, а также приверженность православному мировоззрению. Некоторые из обратившихся ссылаются на обеспокоенность вопросами личной безопасности, жалуются на дискриминацию по этническому и религиозному признакам, бюрократические сложности и отсутствие перспектив.

Отдельная часть заявителей связывает желание переезда с возможностью реализовать свой профессиональный и экономический потенциал. По информации посла, многие из них уже знакомы с русским языком и культурой, а Россию рассматривают как страну, где можно вести стабильную жизнь в соответствии с традиционными ценностями.

В 2024 году президент России Владимир Путин подписал указ о гуманитарной поддержке иностранцев, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Документ позволяет временно проживать в России без подтверждения знания языка тем, кто уехал из своих стран по идеологическим причинам. МИД РФ поручено определить список государств с политикой навязывания неолиберальных ценностей, противоречащих российским традициям.

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Около 30 граждан Швеции, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности, с сентября 2024 года подали заявления на получение визы для переезда в Россию. Об этом сообщил посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев. «С сентября 2024 года в посольство на регулярной основе поступают мотивированные обращения от граждан Швеции, в которых содержится подробное обоснование их намерения переселиться в Россию… С ходатайством о предоставлении визы указанной категории в посольство России в Швеции обратилось порядка 30 человек», — отметил Сергей Беляев в интервью РИА Новости. По словам дипломата, шведы обращаются в российское посольство с мотивированными заявлениями, в которых подробно объясняют причины своего намерения переселиться в Россию. Как уточнил глава дипмиссии, заявители указывают среди причин глубокое несогласие с внутренней и внешней политикой Швеции, разочарование в работе государственных институтов, рост антироссийских настроений и ограничения свободы выражения мнений. Кроме того, они отмечают стремление к жизни в обществе с традиционными ценностями, уважением к семье и культурно-историческим корням, а также приверженность православному мировоззрению. Некоторые из обратившихся ссылаются на обеспокоенность вопросами личной безопасности, жалуются на дискриминацию по этническому и религиозному признакам, бюрократические сложности и отсутствие перспектив. Отдельная часть заявителей связывает желание переезда с возможностью реализовать свой профессиональный и экономический потенциал. По информации посла, многие из них уже знакомы с русским языком и культурой, а Россию рассматривают как страну, где можно вести стабильную жизнь в соответствии с традиционными ценностями. В 2024 году президент России Владимир Путин подписал указ о гуманитарной поддержке иностранцев, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Документ позволяет временно проживать в России без подтверждения знания языка тем, кто уехал из своих стран по идеологическим причинам. МИД РФ поручено определить список государств с политикой навязывания неолиберальных ценностей, противоречащих российским традициям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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