В Тюмени ищут пропавшего ребенка

17 ноября 2022 в 23:18 Размер текста - 17 +

В Тюмени пропал 12-летний подросток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени не могут найти двенадцатилетнего подростка. Об этом сообщил поисковый отряд «Белая сова». «Подросток, 2010 года рождения. 17 ноября ушел из дома по улице Бориса Житкова в Тюмени. Приметы: на вид двенадцать лет, среднее телосложение, рост 145 см, темные волосы и карие глаза», — рассказали поисковики. Юноша был одет в темно-синюю шапку с помпоном, светло-серую куртку до колена с капюшоном, черные штаны и коричневые ботинки. Всем, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении ребенка, предлагают обратиться по телефону в полицию или волонтерам «Белой Совы» по номеру 8-932-32-39-911. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени трое суток не могут найти подростка. Он ушел из дома 12 ноября и не вернулся.

В Тюмени не могут найти двенадцатилетнего подростка. Об этом сообщил поисковый отряд «Белая сова». «Подросток, 2010 года рождения. 17 ноября ушел из дома по улице Бориса Житкова в Тюмени. Приметы: на вид двенадцать лет, среднее телосложение, рост 145 см, темные волосы и карие глаза», — рассказали поисковики. Юноша был одет в темно-синюю шапку с помпоном, светло-серую куртку до колена с капюшоном, черные штаны и коричневые ботинки. Всем, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении ребенка, предлагают обратиться по телефону в полицию или волонтерам «Белой Совы» по номеру 8-932-32-39-911. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени трое суток не могут найти подростка. Он ушел из дома 12 ноября и не вернулся.