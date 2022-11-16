16 ноября 2022

В Тюмени ищут пропавшего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, зима, разговор по телефону, дети, школьники, мальчики
В Тюмени пропал 12-летний подросток Фото:

В Тюмени не могут найти двенадцатилетнего подростка. Об этом сообщил поисковый отряд «Белая сова».

«Подросток, 2010 года рождения. 17 ноября ушел из дома по улице Бориса Житкова в Тюмени. Приметы: на вид двенадцать лет, среднее телосложение, рост 145 см, темные волосы и карие глаза», — рассказали поисковики.

Юноша был одет в темно-синюю шапку с помпоном, светло-серую куртку до колена с капюшоном, черные штаны и коричневые ботинки. Всем, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении ребенка, предлагают обратиться по телефону в полицию или волонтерам «Белой Совы» по номеру 8-932-32-39-911.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени трое суток не могут найти подростка. Он ушел из дома 12 ноября и не вернулся.

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В Тюмени не могут найти двенадцатилетнего подростка. Об этом сообщил поисковый отряд «Белая сова». «Подросток, 2010 года рождения. 17 ноября ушел из дома по улице Бориса Житкова в Тюмени. Приметы: на вид двенадцать лет, среднее телосложение, рост 145 см, темные волосы и карие глаза», — рассказали поисковики. Юноша был одет в темно-синюю шапку с помпоном, светло-серую куртку до колена с капюшоном, черные штаны и коричневые ботинки. Всем, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении ребенка, предлагают обратиться по телефону в полицию или волонтерам «Белой Совы» по номеру 8-932-32-39-911. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени трое суток не могут найти подростка. Он ушел из дома 12 ноября и не вернулся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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