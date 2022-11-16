В Тюмени ищут пропавшего ребенка

В Тюмени не могут найти двенадцатилетнего подростка. Об этом сообщил поисковый отряд «Белая сова».
«Подросток, 2010 года рождения. 17 ноября ушел из дома по улице Бориса Житкова в Тюмени. Приметы: на вид двенадцать лет, среднее телосложение, рост 145 см, темные волосы и карие глаза», — рассказали поисковики.
Юноша был одет в темно-синюю шапку с помпоном, светло-серую куртку до колена с капюшоном, черные штаны и коричневые ботинки. Всем, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении ребенка, предлагают обратиться по телефону в полицию или волонтерам «Белой Совы» по номеру 8-932-32-39-911.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени трое суток не могут найти подростка. Он ушел из дома 12 ноября и не вернулся.
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