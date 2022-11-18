В Кремле ответили на выводы МАГАТЭ о «грязной бомбе»

Российская сторона продолжит диалог с Международным агентством по атомной энергии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о резолюции МАГАТЭ.
«Мы продолжим наше общение с МАГАТЭ», — прокомментировал представитель Кремля. Дмитрий Песков не стал углубляться в подробности.
МАГАТЭ приняло резолюцию и призвало Россию отказаться от «необоснованных претензий» на Запорожскую АЭС и вывести с ее территории военных. Кроме того, там сказано, что следы изготовления «грязной бомбы» на Украине не выявлены.
Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Российская сторона продолжит диалог с Международным агентством по атомной энергии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о резолюции МАГАТЭ. «Мы продолжим наше общение с МАГАТЭ», — прокомментировал представитель Кремля. Дмитрий Песков не стал углубляться в подробности. МАГАТЭ приняло резолюцию и призвало Россию отказаться от «необоснованных претензий» на Запорожскую АЭС и вывести с ее территории военных. Кроме того, там сказано, что следы изготовления «грязной бомбы» на Украине не выявлены.