В Кремле ответили на выводы МАГАТЭ о «грязной бомбе»

В Кремле готовы к дальнейшим переговорам с МАГАТЭ после выводов о «грязной бомбе»
© Служба новостей «URA.RU»
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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
В Кремле заявили, что будут продолжать переговоры с МАГАТЭ после выводов агентства по Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская сторона продолжит диалог с Международным агентством по атомной энергии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о резолюции МАГАТЭ.

«Мы продолжим наше общение с МАГАТЭ», — прокомментировал представитель Кремля. Дмитрий Песков не стал углубляться в подробности.

МАГАТЭ приняло резолюцию и призвало Россию отказаться от «необоснованных претензий» на Запорожскую АЭС и вывести с ее территории военных. Кроме того, там сказано, что следы изготовления «грязной бомбы» на Украине не выявлены.

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Российская сторона продолжит диалог с Международным агентством по атомной энергии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о резолюции МАГАТЭ. «Мы продолжим наше общение с МАГАТЭ», — прокомментировал представитель Кремля. Дмитрий Песков не стал углубляться в подробности. МАГАТЭ приняло резолюцию и призвало Россию отказаться от «необоснованных претензий» на Запорожскую АЭС и вывести с ее территории военных. Кроме того, там сказано, что следы изготовления «грязной бомбы» на Украине не выявлены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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