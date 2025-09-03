03 сентября 2025

Зеленский согласился на «корейский сценарий» для Украины, но есть нюанс

Зеленский частично одобрил корейский сценарий для Украины
Преимущество Южной Кореи, по мнению Зеленского, заключается в ее главном союзнике - США
Преимущество Южной Кореи, по мнению Зеленского, заключается в ее главном союзнике - США
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность урегулирования конфликта с Россией по сценарию, схожему с разделением Корейского полуострова. Однако выразил сомнения в его целесообразности для Украины.

«Следует отметить, что Южная Корея имеет главного союзника: Соединенные Штаты Америки, которые не позволят Северной Корее взять ее под контроль», — заявил украинский лидер в интервью французскому изданию Le Point. При этом он отметил, что повторение такого сценария не обеспечит Украине аналогичного уровня безопасности из-за разницы в масштабе угрозы — со стороны России она «в пять, шесть, а то и в десять раз больше», чем та, с которой сталкивается Южная Корея.

Так Зеленский ответил на вопрос журналиста о возможности формирования экономически успешного государства на фоне продолжающегося конфликта и отсутствия мирного соглашения, как это произошло с Южной Кореей. Он признал, что пример Кореи — это «торжество ценностей», но отметил различия в геополитических реалиях.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко допускал возможность территориальных уступок ради дипломатического урегулирования конфликта, подчеркивая необходимость прямого диалога между Киевом и Москвой. В то же время президент Зеленский неоднократно заявлял, что Украина не согласится на раздел страны и рассчитывает завершить конфликт на условиях, обеспечивающих долгосрочную безопасность при поддержке западных партнеров.

