03 сентября 2025

В РФ появится законная продажа вина и энергетиков по интернету

В России запланировали пилотный запуск онлайн-продаж энергетиков и вина
В России запланировали пилотный запуск онлайн-продаж энергетиков и вина, и уже определены их ближайшие сроки. Об этом сообщает РБК. 

«Пилотный проект по внедрению онлайн-продажи энергетических напитков с использованием биометрических технологий может стартовать в конце текущего года. Запуск дистанционной торговли российскими винами ожидается во второй половине 2026 года», — пишет РБК. 

Эксперимент по дистанционной продаже продукции предусматривает возрастные ограничения. Достоверность информации о деталях плана была подтверждена источником РБК, осведомленным о процессе разработки этой инициативы.

Согласно документу, власти рассматривают данный проект как инструмент противодействия теневому рынку дистанционной реализации алкогольной продукции. В нем отмечается, что для реализации проекта по онлайн-реализации российских вин необходимо внести изменения в законодательство, а также обеспечить интеграцию инфраструктуры интернет-доставки с Единой государственной автоматизированной информационной системой (ЕГАИС), которая осуществляет контроль над оборотом алкогольной продукции.

Ранее Роспотребнадзор запретил продажу в России электронных сигарет и энергетических напитков, выпущенных под единым брендом HQD. Об этом свидетельствуют результаты проверки, проведенной по поручению Генпрокуратуры. Предписание получили интернет-магазины, реализующие подобную продукцию. 

