03 сентября 2025

Аэропорт Сочи временно закрыли на фоне атаки БПЛА на Краснодарский край

Аэропорт временно закрыли посреди ночи
Аэропорт Сочи временно ограничил прием и выпуск воздушных судов 3 сентября 2025 года. Об этом сообщила Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) в своем официальном telegram-канале. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов на фоне текущей ситуации в регионе.

В Росавиации уточнили, что решение принято в соответствии с установленными правилами гражданской авиации и продиктовано необходимостью защитить пассажиров и экипажи. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Этой же ночью был временно закрыт аэропорт Волгограда, сообщала Росавиация. В Краснодарском крае была объявлена беспилотная опасность. Подробнее о налетах дронов на РФ — в трансляции URA.RU.

