На константиновском направлении (ДНР) иностранные наемники, находящиеся в составе ВСУ, неоднократно предпринимают попытки оставить свои позиции, однако в ходе бегства подвергаются уничтожению. С таким заявлением выступил командир мотострелкового взвода объединения войск «Южная» ВС РФ с позывным «Ахи».

«Наемники они не будут стоять до конца... Они погибли, убегая с линии фронта», — сказал «Ахи».

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Александро-Шультино на константиновском направлении в ДНР и продолжают наступление в сторону Софиевки и Шахово. В этом районе идут ожесточенные бои, а подразделения группировки «Южная» ведут штурмовые действия вблизи Клебан-Быка, Ступочек и Владимировки.

