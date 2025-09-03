03 сентября 2025

Захарова: Киеву с территории НАТО десантировали государственных деятелей

По мнению Захаровой, таким образом Запад уничтожил демократию на Украине
По мнению Захаровой, таким образом Запад уничтожил демократию на Украине

Западные страны проводили на территории Украины политические эксперименты, результатом которых стало уничтожение демократии в стране. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Много лет вопреки законам и Конституции Украины на территории этой страны проводились эксперименты политического характера, когда не народ Украины выбирал себе президента, а с территории натовских стран им десантировали государственных деятелей», — сказала Захарова в интервью RT на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025).

Дипломат отметила, что подобные действия Запада лишили Украину демократических институтов, которые могли бы стать гарантией безопасности для страны. В качестве примера Захарова привела визит бывшего вице-президента США Джо Байдена на Украину, когда американский политик лично проводил заседания украинского правительства, что, по ее словам, невозможно представить в независимом и суверенном государстве. По мнению представителя МИД РФ, такие действия западных стран свидетельствуют о глубоком внешнем влиянии на внутренние политические процессы на Украине.

Ранее Мария Захарова неоднократно критиковала украинское руководство, отмечая зависимость Владимира Зеленского от препаратов. По ее мнению, это делает его заявления неадекватными и непригодными для ориентации в международной политике.

