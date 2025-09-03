Западные страны проводили на территории Украины политические эксперименты, результатом которых стало уничтожение демократии в стране. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Много лет вопреки законам и Конституции Украины на территории этой страны проводились эксперименты политического характера, когда не народ Украины выбирал себе президента, а с территории натовских стран им десантировали государственных деятелей», — сказала Захарова в интервью RT на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025).
Дипломат отметила, что подобные действия Запада лишили Украину демократических институтов, которые могли бы стать гарантией безопасности для страны. В качестве примера Захарова привела визит бывшего вице-президента США Джо Байдена на Украину, когда американский политик лично проводил заседания украинского правительства, что, по ее словам, невозможно представить в независимом и суверенном государстве. По мнению представителя МИД РФ, такие действия западных стран свидетельствуют о глубоком внешнем влиянии на внутренние политические процессы на Украине.
Ранее Мария Захарова неоднократно критиковала украинское руководство, отмечая зависимость Владимира Зеленского от препаратов. По ее мнению, это делает его заявления неадекватными и непригодными для ориентации в международной политике.
