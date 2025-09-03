Сразу в нескольких регионах РФ станет тяжелее купить алкоголь

Губернаторы четырех дальневосточных регионов — Магаданской и Амурской областей, Камчатского края и Якутии — объявили о планах по ужесточению правил продажи алкоголя, включая сокращение точек продаж и увеличение дистанции до социальных объектов. Об этом главы регионов заявили на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Глава Магаданской области Сергей Носов сообщил о сокращении числа торговых точек и увеличении разрешенного расстояния от них до школ, детских садов и медицинских учреждений. Губернатор Амурской области Василий Орлов анонсировал введение ограничений на дистанцию между магазинами, продающими алкоголь, и социальными объектами, а также жилыми домами, отметив, что часть точек придется закрыть из-за их избыточного количества. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пообещал продолжить ужесточение требований, напомнив о недавнем запрете продажи алкоголя в многоквартирных домах. Глава Якутии Айсен Николаев заявил о фокусе на борьбе с нелегальными точками продаж», — передает «РБК» со ссылкой на выступления глав регионов на ВЭФ.
В России действует федеральный запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 08:00, но регионы могут вводить дополнительные ограничения. В Вологодской области алкоголь в будни продают только с 12:00 до 14:00.
С 1 сентября несколько российских регионов ужесточили правила продажи алкоголя. В Чувашии время продажи сократили на два часа — теперь алкоголь можно приобрести с 9:00 до 22:00 вместо прежних 8:00 до 23:00. В Ленинградской области время продаж также сократили на два часа, а в Тамбовской области — на один час.
В Ненецком автономном округе ввели дифференцированные правила: крепкий алкоголь (свыше 16,5%) в будни продают с 12:00 до 18:00, в выходные — с 11:00 до 20:00; менее крепкий алкоголь — с 11:00 до 20:00 в будни и с 8:00 до 23:00 в выходные.
Также введены пространственные ограничения: в Московской области запретили продажу алкоголя во дворах многоквартирных домов, в Санкт-Петербурге — в предприятиях общепита, расположенных в многоквартирных домах (кроме ресторанов), а в Чувашии — в магазинах с входом со стороны подъездов, в помещениях, переоборудованных из жилых, а также в подвалах и цокольных этажах жилых домов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.