Бравший взятки от Шакро Молодого экс-глава СК Москвы ушел на СВО из колонии

Экс-глава Следственного комитета Москвы Александр Дрыманов, ранее осужденный за взятки от криминального авторитета Захария Калашова, известный как Шакро Молодой, отправился из колонии на специальную военную операцию. Об этом сообщают источники.
«Осужденный на 12 лет за коррупцию и освобожденный в прошлом году по состоянию здоровья из мордовской колонии бывший глава столичного управления СКР Александр Дрыманов сейчас участвует в боевых действиях в зоне СВО. Там же с 2023 года находится и осужденный вместе с ним за взятку в размере миллиона долларов от криминального авторитета Шакро Молодого (Захарий Калашов) бывший начальник СУ СКР по Центральному административному округу Москвы Алексей Крамаренко», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.
По данным издания, Крамаренко должен был выйти на свободу в 2030 году, а лишенный судом генеральского звания Александр Дрыманов — на два года позже. Дрыманов после освобождения из колонии ушел на СВО в прошлом году.
Александр Дрыманов получил срок после расследования событий, связанных с перестрелкой у ресторана Elements в 2015 году. В 2024 году он был досрочно освобожден по состоянию здоровья, несмотря на попытки прокуратуры оспорить это решение. Вместе с ним по делу проходили другие высокопоставленные сотрудники СКР.
