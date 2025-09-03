Глава Казани заявил, что из троечников вырастают мэры

Из троечников вырастают чиновники — главы регионов и мэры. С такой «мотивационной» речью перед учениками гимназии № 19 выступил глава Казани Ильсур Метшин.
«Как говорит глава нашей республики: „из отличников выходят отличники, а из троечников — мэры и руководители регионов“, — заявил Метшин ученикам.
Однако в конце он уточнил, что все же ученикам «нужно стараться». С 2005 года Метшин занимает пост главы города, что позволяет считать его одним из наиболее продолжительно работающих градоначальников в современной России.
Ранее президент России Владимир Путин обратился к школьникам по поводу начала учебного года. Он поздравил их, а также студентов и педагогов с Днем знаний.
