Сценарий временной заморозки конфликта на Украине по корейскому образцу может позволить Киеву в будущем попытаться вернуть потерянные территории. Об этом написала британская газета The Telegraph.
«Это можно назвать „корейским“ замораживанием с перспективой „немецкого“ финала воссоединения" — временной остановкой боевых действий, которая юридически не признает потерю территорий, дает Украине гарантии безопасности сейчас и позволяет ей нарастить силы для будущего пересмотра итогов конфликта. Это было бы не капитуляцией, а стратегическим выигрышем времени», — говорится в материале, в котором газета предложила сценарий временной замораживания украинского конфликта по аналогии с Корейской войной 1953 года.
Автор считает, что лучшим выходом для Киева будет управляемое замораживание конфликта. Это позволит Украине сохранить право на утраченные земли и выиграть время для подготовки к возможному возобновлению боевых действий.
Ранее американский Wall Street Journal также публиковал прогнозы о возможном замораживании конфликта с сохранением контроля России над частью территорий, проводя параллели с корейским сценарием, где Южная Корея десятилетиями существует под американской военной защитой.
Ранее американский телеканал CNN рассматривал пять сценариев завершения российско-украинского конфликта, среди которых также упоминался вариант замораживания линии фронта и сохранения контроля России над частью территорий. Эксперты отмечали, что ни один из предложенных сценариев не обещает Украине благоприятного исхода, а решение конфликта во многом зависит от позиций Запада и возможных переговоров между лидерами России и США.
