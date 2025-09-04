У главы европейской дипломатии Каи Каллас наступила истерика от осознания неизбежности крушения «правил», сформулированных странами Запада. Такое мнение высказал Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя реакцию Каллас на итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в Китае.
«Глава европейской дипломатии Каллас пребывает в полнейшей истерике от итогов саммита ШОС в Китае. Мол, позиции Запада под угрозой, а встреча лидеров КНР, России, Ирана и КНДР вообще „прямой вызов“ „миропорядку, основанному на правилах“. Похоже, Каллас внезапно посетило осознание неизбежности крушения тех самых „правил“, выдуманных коллективным Западом для оправдания попыток установления его монополизма и гегемонии», — написал Слуцкий в своем telegram-канале.
Он добавил, что в странах Евросоюза нарастают опасения по поводу консолидации государств Глобального Юга и формированию многополярного мира. По словам Слуцкого, эти процессы подтверждают выводы российского президента Владимира Путина о новом мировом устройстве, которое строят Россия, Китай и их партнеры. Глава комитета Госдумы по международным делам подчеркнул также, что эпоха доминирования западных стран подходит к концу, и этот процесс обусловлен объективными историческими причинами, а не чьим-либо заговором.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны Запада используют доллар и санкции для сохранения доминирования и препятствуют формированию многополярного мира, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призывал не оценивать международные события только с западной точки зрения. На саммите ШОС в Китае обсуждались вопросы консолидации государств Глобального Юга и изменения мировой архитектуры.
