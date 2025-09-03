Определение России как главного противника и угрозы для Франции является исторической ошибкой. Об этом заявил бывший президент страны Николя Саркози.
«Мы называем Россию главным врагом, и это наша историческая ошибка. На сегодняшний день Европа оказывается более изолированной на мировой арене, чем Москва, что представляет серьезный риск для западных стран. Запад проигрывает в данном политическом противостоянии», — отметил экс-президент Франции в интервью изданию Le Figaro.
Саркози также выразил мнение, что Киев уже не способен одержать победу в конфликте с Россией. Он также не исключил, что в будущем Украина может понести еще большие потери.
Ранее действующий президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о формировании «коалиции желающих», которая в сотрудничестве с НАТО займется выработкой надежных гарантий безопасности для Украины. По информации одного из французских информационных порталов, навязчивая идея Макрона о создании европейских войск в противовес России с каждым днем становится все более агрессивной.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.