03 сентября 2025

Бывший президент Франции раскаялся за враждебное отношение к РФ

Саркози назвал заявления Макрона о якобы российской угрозе исторической ошибкой
Определение России как главного противника и угрозы для Франции является исторической ошибкой. Об этом заявил бывший президент страны Николя Саркози. 

«Мы называем Россию главным врагом, и это наша историческая ошибка. На сегодняшний день Европа оказывается более изолированной на мировой арене, чем Москва, что представляет серьезный риск для западных стран. Запад проигрывает в данном политическом противостоянии», — отметил экс-президент Франции в интервью изданию Le Figaro

Саркози также выразил мнение, что Киев уже не способен одержать победу в конфликте с Россией. Он также не исключил, что в будущем Украина может понести еще большие потери.

Ранее действующий президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о формировании «коалиции желающих», которая в сотрудничестве с НАТО займется выработкой надежных гарантий безопасности для Украины. По информации одного из французских информационных порталов, навязчивая идея Макрона о создании европейских войск в противовес России с каждым днем становится все более агрессивной. 

