03 сентября 2025

Тело россиянина обнаружили на музыкальном фестивале Burning Man в США

Расследование обстоятельств гибели мужчины продолжается
Расследование обстоятельств гибели мужчины продолжается Фото:

На музыкальном фестивале Burning Man в США (штат Невада) обнаружили тело россиянина. Погибшим оказался Вадим Круглов, сообщили в Бюро по управлению земельными ресурсами США.

«Жертва была идентифицирована как Вадим Круглов, гражданин России. Его семья уведомлена», — говорится в заявлении ведомства, опубликованном на странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Сообщается, что инцидент произошел поздним вечером 30 августа. 

Информацию о личности погибшего подтвердила Софико, подруга Круглова, которая находилась на фестивале вместе с ним. По ее словам, 37-летний Вадим Круглов последний раз выходил на связь 30 августа. Его вещи и палатка остались нетронутыми в лагере, однако найти мужчину не удавалось несколько дней. Софико рассказала, что Круглов работал над созданием арт-объекта на фестивале и активно участвовал в жизни арт-сообщества Burning Man.

